Ao contrário do que muitos imaginam, pintar paredes exige um pouco de trabalho e conhecimento. Há muitos procedimentos envolvidos nessa atividade, como saber qual é a condição inicial da parede a ser pintada. O uso do selador se torna essencial neste momento, uma vez sua utilidade trás muitos benefícios.

Porém muitas pessoas têm dificuldade de conseguir identificar qual a utilidade de um selador ao pintar uma parede e porque este item é tão importante no procedimento.

A função de um dele é fazer com que a parede que ainda está “crua” receba seu primeiro tratamento. Assim, a parede suga esta primeira massa e faz com que a aplicação de tinta se torne mais fácil e prática, com menos demãos de tinta. Além disso, o selador também tem a função de uniformizar toda a parede.

Caso você opte por não usar esse produto e aplique a tinta diretamente na parede com reboco, a primeira demão de tinta fará o trabalho de um selador. No entanto, financeiramente falando, uma tinta é bem mais cara do que um selador.

Separamos algumas dicas para você na hora de utilizar o selador

1. É possível usar selador como tinta, mas não é indicado

Ao utilizar selador como tinta, não haverá prejuízo às propriedades do selador, que manterá a sua finalidade de preencher os poros do reboco, reduzindo a absorção de tinta e fixando os resíduos soltos, que normalmente existem nas paredes novas, além de igualar as áreas de absorção diferentes e evitar que a pintura fique manchada. Também será alcançado o colorimento “provisório” da parede, mas o resultado não será muito bom como pintura, que, provavelmente, ficará manchada e com pouco recobrimento.

2. Selador não deve ser utilizado por cima de outras tintas

O selador é próprio para superfícies novas e porosas. Sendo assim, ele não deve ser utilizado em superfícies já preenchidas, pois pode causar um descascamento futuro e deixar o acabamento grosseiro.





3. Quais superfícies utilizar o selador

Ele não deve ser aplicado por cima de outras tintas, como já mencionamos. O selador é indicado para superfícies como o reboco novo, concreto aparente, blocos de concreto e fibrocimento. Em caso de repintura, você deverá lixar a parede até que ela volte à condição de reboco.





4. Selar a parede é diferente de prepará-la





É muito comum acontecer uma confusão sobre seladores. Muitos acreditam que o selador serve, também, para preparar a parede. Mas isso é totalmente equivocado, o selador é aplicado apenas após a preparação adequada da parede, para fixar resíduos e preencher os poros, facilitando o espalhamento da tinta e gerando economia em sua aplicação, além de contribuir com um acabamento de maior qualidade e durabilidade. Então é importante que você prepare bem a parede antes.

5. Em paredes novas, não deixe de utilizar o selador

Ao optar por utilizar o selador em paredes novas, temos um melhor resultado e uma maior economia. Paredes novas costumam apresentar resíduos e uma absorção irregular da tinta, com tendência ao excesso de absorção. O consumo excessivo de tinta para evitar que o acabamento fique manchado e que a pintura se solte com facilidade não é a melhor opção. Por isso é importante aplicar selador para maior qualidade da parede nova