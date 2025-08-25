Aprenda a limpar a geladeira e eliminar odores com receita caseira
A técnica ajuda a manter o eletrodoméstico livre de manchas e odores, garantindo conservação dos alimentos e higiene na cozinha
compartilheSiga no
Abrir a geladeira e encontrar manchas, respingos e mau cheiro é um incômodo comum. Além de prejudicar a conservação dos alimentos, a falta de higienização pode comprometer a cozinha e deixá-la com odores desagradáveis.
Entretanto, a limpeza pode ser simples, rápida e acessível. Com uma mistura caseira, feita com ingredientes fáceis de encontrar, o eletrodoméstico fica brilhando e higienizado.
Leia mais:
- Truque simples com vinagre devolve o brilho das torneiras manchadas
- Conheça a mistura que deixa a grelha do fogão brilhando sem muito esforço
- Conheça a mistura caseira que deixa o escorredor de louça sem lodo
- O truque da água com sal que deixa a esponja de cozinha livre de bactérias
Por que é importante limpar a geladeira regularmente
A geladeira é um dos eletrodomésticos mais utilizados no dia a dia e, por isso, acumula restos de comida, embalagens abertas e líquidos que escorrem das prateleiras.
A limpeza regular é essencial para evitar a proliferação de bactérias, conservar melhor os alimentos e eliminar odores desagradáveis. Além disso, higienizar a geladeira contribui para a durabilidade do equipamento e para a organização da cozinha.
Mistura caseira para limpar a geladeira por dentro
Uma forma prática e econômica de manter a geladeira limpa é recorrer a uma mistura caseira. A combinação de ingredientes acessíveis resulta em uma solução eficiente para remover manchas e neutralizar odores. O ideal é preparar a solução na hora da limpeza, garantindo maior eficácia.
Receita da mistura
- 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio;
- 200 ml de vinagre branco;
- 500 ml de água morna.
O bicarbonato ajuda a neutralizar cheiros e remover sujeiras mais difíceis, enquanto o vinagre age como desinfetante natural, eliminando microrganismos e garantindo mais higiene.
Passo a passo de como limpar a geladeira por dentro
- Desligue o aparelho e retire os alimentos: o ideal é esvaziar a geladeira para facilitar a limpeza;
- Remova prateleiras e gavetas: lave as partes removíveis separadamente com água e detergente neutro;
- Aplique a mistura caseira: com um pano ou esponja, passe a solução em todas as superfícies internas;
- Enxágue levemente: use um pano limpo levemente umedecido em água para retirar o excesso da mistura;
- Seque bem: finalize com um pano seco, evitando que a umidade se acumule;
- Recoloque prateleiras e organize os alimentos: aproveite para descartar itens vencidos e organizar os potes de forma prática.
Mantenha a geladeira higienizada por mais tempo
Armazene os alimentos em potes fechados, evitando vazamentos e odores fortes. Use também pequenas tampas ou copinhos abertos com bicarbonato de sódio em um canto da geladeira para neutralizar cheiros.
É importante ajustar a temperatura da geladeira para manter os alimentos sempre conservados. Além disso, evite deixar frutas cortadas ou restos de comida expostos sem proteção.
O que evitar na hora de limpar a geladeira
Alguns hábitos podem prejudicar tanto a geladeira quanto os alimentos:
- evite produtos abrasivos, como palha de aço, que riscam as superfícies internas;
- não utilize excesso de água, que pode infiltrar nas partes elétricas;
- evite cloro puro ou água sanitária em grande quantidade, além do cheiro forte, podem danificar peças plásticas.