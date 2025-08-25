Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Abrir a geladeira e encontrar manchas, respingos e mau cheiro é um incômodo comum. Além de prejudicar a conservação dos alimentos, a falta de higienização pode comprometer a cozinha e deixá-la com odores desagradáveis.

Entretanto, a limpeza pode ser simples, rápida e acessível. Com uma mistura caseira, feita com ingredientes fáceis de encontrar, o eletrodoméstico fica brilhando e higienizado.

Leia mais:

Por que é importante limpar a geladeira regularmente

A geladeira é um dos eletrodomésticos mais utilizados no dia a dia e, por isso, acumula restos de comida, embalagens abertas e líquidos que escorrem das prateleiras.

A limpeza regular é essencial para evitar a proliferação de bactérias, conservar melhor os alimentos e eliminar odores desagradáveis. Além disso, higienizar a geladeira contribui para a durabilidade do equipamento e para a organização da cozinha.

Mistura caseira para limpar a geladeira por dentro

Uma forma prática e econômica de manter a geladeira limpa é recorrer a uma mistura caseira. A combinação de ingredientes acessíveis resulta em uma solução eficiente para remover manchas e neutralizar odores. O ideal é preparar a solução na hora da limpeza, garantindo maior eficácia.

Receita da mistura

2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio;



200 ml de vinagre branco;

500 ml de água morna.

O bicarbonato ajuda a neutralizar cheiros e remover sujeiras mais difíceis, enquanto o vinagre age como desinfetante natural, eliminando microrganismos e garantindo mais higiene.

Além de prática e econômica, essa solução contribui para a saúde da família e para uma cozinha mais organizada no dia a dia rattanakun

Passo a passo de como limpar a geladeira por dentro

Desligue o aparelho e retire os alimentos: o ideal é esvaziar a geladeira para facilitar a limpeza;



o ideal é esvaziar a geladeira para facilitar a limpeza; Remova prateleiras e gavetas: lave as partes removíveis separadamente com água e detergente neutro;

lave as partes removíveis separadamente com água e detergente neutro; Aplique a mistura caseira: com um pano ou esponja, passe a solução em todas as superfícies internas;



com um pano ou esponja, passe a solução em todas as superfícies internas; Enxágue levemente: use um pano limpo levemente umedecido em água para retirar o excesso da mistura;



use um pano limpo levemente umedecido em água para retirar o excesso da mistura; Seque bem: finalize com um pano seco, evitando que a umidade se acumule;



finalize com um pano seco, evitando que a umidade se acumule; Recoloque prateleiras e organize os alimentos: aproveite para descartar itens vencidos e organizar os potes de forma prática.

Mantenha a geladeira higienizada por mais tempo

Armazene os alimentos em potes fechados, evitando vazamentos e odores fortes. Use também pequenas tampas ou copinhos abertos com bicarbonato de sódio em um canto da geladeira para neutralizar cheiros.

É importante ajustar a temperatura da geladeira para manter os alimentos sempre conservados. Além disso, evite deixar frutas cortadas ou restos de comida expostos sem proteção.

O que evitar na hora de limpar a geladeira

Alguns hábitos podem prejudicar tanto a geladeira quanto os alimentos: