Truque simples com vinagre devolve o brilho das torneiras manchadas

Manchas de água, ferrugem superficial e resíduos de sabão podem ser eliminados com solução caseira que limpa sem agredir o metal e mantém a torneira brilhando

Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
21/08/2025 17:18 - atualizado em 21/08/2025 17:19

limpar torneira
Quando o assunto é como limpar torneira, o vinagre se destaca como uma solução prática, econômica e segura crédito: Heiko Küverling de Getty Images

Torneiras manchadas e sem brilho são problemas comuns em cozinhas e banheiros, principalmente em locais onde a água deixa marcas esbranquiçadas ou quando a umidade favorece o surgimento de ferrugem superficial. Além de comprometer a estética do ambiente, o acúmulo de resíduos também acelera o desgaste do material.

Porém, há uma solução prática e acessível que pode restaurar a aparência das peças: o vinagre, um aliado poderoso na limpeza doméstica que devolve o brilho sem causar danos ao metal.

Por que as torneiras perdem o brilho com o tempo?

O desgaste visual das torneiras acontece por diversos fatores, entre eles:

  • Manchas de água: os minerais presentes na água se acumulam, formando marcas esbranquiçadas;
  • Resíduos de sabão e detergente: o contato frequente com produtos de limpeza deixa películas que ofuscam o brilho;
  • Ferrugem superficial: a umidade constante pode oxidar o metal, mesmo em peças com acabamento cromado;
  • Falta de manutenção: a limpeza esporádica favorece o acúmulo e dificulta a remoção.

Como limpar torneira com vinagre

O vinagre branco é um dos métodos mais eficazes para remover manchas de água e devolver o brilho do metal. Veja como aplicar:

  • Separe os materiais: vinagre branco, algodão ou pano macio e um borrifador (opcional);
  • Aplique o vinagre: embeba o pano ou algodão com vinagre e cubra as áreas manchadas da torneira;
  • Deixe agir: aguarde entre 10 e 15 minutos para que o vinagre dissolva os resíduos.Esfregue suavemente: passe o pano com movimentos circulares até que as manchas desapareçam;
  • Enxágue e seque: finalize com água corrente e seque bem com um pano limpo para evitar novas marcas.

limpar torneira
Com aplicação rápida, ele elimina manchas, devolve o brilho e contribui para a conservação do material, mantendo a cozinha e o banheiro com aparência renovada por mais tempo IPumbaImages de Getty Images

Truques para manter a torneira sempre brilhando

Além da limpeza com vinagre, alguns hábitos ajudam a prolongar o resultado:

  • para sujeiras mais resistentes, adicione uma pequena quantidade de bicarbonato ao vinagre, formando uma pasta suave;
  • seque a torneira após o uso para evitar marcas de água;
  • realize a limpeza com vinagre ao menos uma vez por semana, mantendo o metal protegido.

O que evitar na limpeza de torneiras

Alguns produtos podem comprometer o acabamento e devem ser evitados:

  • palhas de aço e esponjas abrasivas, que riscam o metal;
  • produtos químicos agressivos, como removedores ou ácidos fortes, que corroem a superfície;
  • excesso de vinagre puro por tempo prolongado, que pode afetar alguns acabamentos mais delicados.

