Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Torneiras manchadas e sem brilho são problemas comuns em cozinhas e banheiros, principalmente em locais onde a água deixa marcas esbranquiçadas ou quando a umidade favorece o surgimento de ferrugem superficial. Além de comprometer a estética do ambiente, o acúmulo de resíduos também acelera o desgaste do material.

Porém, há uma solução prática e acessível que pode restaurar a aparência das peças: o vinagre, um aliado poderoso na limpeza doméstica que devolve o brilho sem causar danos ao metal.

Por que as torneiras perdem o brilho com o tempo?

O desgaste visual das torneiras acontece por diversos fatores, entre eles:

Manchas de água: os minerais presentes na água se acumulam, formando marcas esbranquiçadas;



os minerais presentes na água se acumulam, formando marcas esbranquiçadas; Resíduos de sabão e detergente: o contato frequente com produtos de limpeza deixa películas que ofuscam o brilho;



o contato frequente com produtos de limpeza deixa películas que ofuscam o brilho; Ferrugem superficial: a umidade constante pode oxidar o metal, mesmo em peças com acabamento cromado;

a umidade constante pode oxidar o metal, mesmo em peças com acabamento cromado; Falta de manutenção: a limpeza esporádica favorece o acúmulo e dificulta a remoção.

Como limpar torneira com vinagre

O vinagre branco é um dos métodos mais eficazes para remover manchas de água e devolver o brilho do metal. Veja como aplicar:

Separe os materiais: vinagre branco, algodão ou pano macio e um borrifador (opcional);



vinagre branco, algodão ou pano macio e um borrifador (opcional); Aplique o vinagre: embeba o pano ou algodão com vinagre e cubra as áreas manchadas da torneira;



embeba o pano ou algodão com vinagre e cubra as áreas manchadas da torneira; Deixe agir: aguarde entre 10 e 15 minutos para que o vinagre dissolva os resíduos.Esfregue suavemente: passe o pano com movimentos circulares até que as manchas desapareçam;



aguarde entre 10 e 15 minutos para que o vinagre dissolva os resíduos.Esfregue suavemente: passe o pano com movimentos circulares até que as manchas desapareçam; Enxágue e seque: finalize com água corrente e seque bem com um pano limpo para evitar novas marcas.

Com aplicação rápida, ele elimina manchas, devolve o brilho e contribui para a conservação do material, mantendo a cozinha e o banheiro com aparência renovada por mais tempo IPumbaImages de Getty Images

Truques para manter a torneira sempre brilhando

Além da limpeza com vinagre, alguns hábitos ajudam a prolongar o resultado:

para sujeiras mais resistentes, adicione uma pequena quantidade de bicarbonato ao vinagre, formando uma pasta suave;



seque a torneira após o uso para evitar marcas de água;

realize a limpeza com vinagre ao menos uma vez por semana, mantendo o metal protegido.

O que evitar na limpeza de torneiras

Alguns produtos podem comprometer o acabamento e devem ser evitados: