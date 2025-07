Abrir a geladeira e ser surpreendido por um cheiro forte e desagradável é mais comum do que se imagina, mesmo quando os alimentos parecem estar dentro da validade. O mau odor pode surgir por vários motivos, embalagens abertas, vazamentos, frutas e legumes esquecidos no fundo da gaveta ou simplesmente pela mistura de aromas dos alimentos.

Porém, é possível tirar o cheiro da geladeira sem gastar com produtos industrializados. Ingredientes simples, como limão, pó de café ou carvão vegetal, funcionam como neutralizadores naturais e podem ser usados com facilidade no dia a dia.

Leia mais:

Por que a geladeira fica com cheiro ruim?

A geladeira é um espaço fechado e úmido, ideal para que odores se acumulem com o tempo. Alguns dos motivos mais comuns incluem:

Alimentos esquecidos: frutas e verduras estragadas no fundo da gaveta liberam odores fortes;



Mistura de cheiros: queijos, molhos, cebola, peixe e outras comidas com aroma marcante podem impregnar o interior;

queijos, molhos, cebola, peixe e outras comidas com aroma marcante podem impregnar o interior; Embalagens mal vedadas: potes abertos ou mal fechados permitem a liberação contínua de odores;



potes abertos ou mal fechados permitem a liberação contínua de odores; Derramamentos: líquidos que escorrem, como caldos ou leite, podem penetrar em superfícies internas;



líquidos que escorrem, como caldos ou leite, podem penetrar em superfícies internas; Falta de limpeza periódica: resíduos acumulados contribuem para o mau cheiro.

Além de eficazes, essas dicas ainda contribuem para um ambiente mais natural, saudável e econômico okanmetin de Getty Images Signature

Como tirar cheiro da geladeira com itens que já tem casa

Não é preciso recorrer a produtos caros para resolver esse problema. Veja soluções naturais e acessíveis que funcionam:

1. Pó de café usado

Depois de coar o café, guarde o pó em um recipiente aberto e coloque-o em uma das prateleiras da geladeira. O café tem alta capacidade de absorver odores.

Como usar: coloque em um pote ou pires sem tampa;



coloque em um pote ou pires sem tampa; Troca: a cada 7 a 10 dias.

2. Carvão vegetal ou ativado

Muito usado em filtros de água, o carvão também é excelente para absorver cheiros ruins.

Como usar: um pedaço em um recipiente aberto;



um pedaço em um recipiente aberto; Troca: a cada 15 dias.

3. Bicarbonato de sódio

Clássico na limpeza caseira, o bicarbonato também serve para manter o ar da geladeira mais neutro.

Como usar: 2 colheres em um potinho aberto;



2 colheres em um potinho aberto; Troca: mensal.

4. Aveia ou arroz cru

Absorvem a umidade e ajudam a conter os odores do ambiente.

Como usar: coloque em um saquinho de pano ou recipiente aberto;



coloque em um saquinho de pano ou recipiente aberto; Troca: a cada 10 dias

Como evitar que o mau cheiro volte a aparecer

Além de remover os odores, é importante manter a geladeira sempre limpa e organizada. Algumas dicas valiosas: