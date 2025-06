Seja no almoço de domingo ou na marmita do dia seguinte, o molho de tomate sempre aparece e deixa rastro. Quem nunca abriu o armário e encontrou um pote de plástico tingido de laranja que atire o primeiro Tupperware. As manchas deixadas por molhos vermelhos são comuns, principalmente em recipientes mais antigos e com superfície porosa.

A seguir veja como tirar a mancha de molho do pote plástico sem precisar esfregar por horas ou usar produtos químicos agressivos.

Por que o pote de plástico mancha com molho?

O principal culpado é o licopeno, um pigmento natural presente no tomate e em outros alimentos vermelhos, como a páprica. Quando aquecido, ele se solta do alimento e penetra nos microporos do plástico, principalmente se o pote for mais velho ou de qualidade inferior. E o problema piora quando o recipiente vai ao micro-ondas.

Existem molhos que mancham mais?

Sim. Molhos à base de tomate, beterraba, curry e colorau são os maiores vilões. Quanto mais ácido ou pigmentado o alimento, maior a chance de deixar manchas persistentes, principalmente se forem aquecidos.

Sol, bicarbonato, vinagre e sabão em pó ajudam a tirar manchas alaranjadas sem danificar o plástico s-c-s de Getty Images

4 truques para tirar mancha de molho do pote plástico

Veja abaixo 4 formas de livrar seus potes de plástico da mancha alaranjada:

1. Bicarbonato + detergente + água quente

Faça uma pastinha com uma colher de bicarbonato, um pouco de detergente neutro e água quente. Esfregue com a parte amarela da esponja e enxágue bem.

2. Sol e sabão em pó

Encha o pote com água morna, adicione sabão em pó e deixe no sol por algumas horas. A luz solar ajuda a “quebrar” os pigmentos.

3. Vinagre branco + bicarbonato

Coloque um pouco de vinagre e polvilhe bicarbonato dentro do pote. Deixe borbulhar por alguns minutos, depois esfregue e lave normalmente.

4. Água sanitária

Para manchas mais antigas, dilua um pouco de água sanitária em água e deixe o pote de molho por 30 minutos. Enxágue bem e evite usar esse método com frequência para não danificar o plástico.

Dá para evitar que o pote manche?

Sim. Aqui vão algumas dicas para prevenir o problema: