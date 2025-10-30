Castelo medieval de R$ 115 milhões tem passagens secretas e está à venda

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Um castelo do século 13, na região de Piacenza, na Itália, foi colocado à venda por US$ 21,5 milhões, o equivalente a R$ 115,8 milhões. A propriedade histórica passou por uma restauração completa, que combinou a arquitetura medieval original com luxos e tecnologias modernas.

Construído em um terreno de 81 hectares, o castelo oferece 3.994 metros quadrados de área construída. A estrutura impressiona com seus 15 quartos e 16 banheiros, distribuídos em uma planta quadrangular clássica, com quatro torres circulares e um grande pátio interno que preserva o charme de sua época.

O castelo é do século 13Divulgação

Está à venda por 21,5 milhões de dólaresDivulgação

A estrutura impressiona com seus 15 quartos e 16 banheirosDivulgação

No primeiro andar, a surpresa fica por conta das passagens secretasDivulgação

Luxo e história em cada detalhe

O piso térreo foi projetado para recepções e momentos de lazer, abrigando amplas salas de estar, um escritório e uma biblioteca. A cozinha, em plano aberto, é equipada com um balcão central e eletrodomésticos de ponta, além de estar conectada a áreas de serviço que facilitam a organização de eventos e jantares.

O piso térreo foi projetado para recepções e momentos de lazerDivulgação

Imóvel histórico na Itália combina arquitetura do século 13 com luxos modernosDivulgação

No primeiro andar, a surpresa fica por conta das passagens secretas. Alguns dos quartos possuem acessos ocultos que levam a salas de jogos e até mesmo a uma sala de cinema privativa. Outras acomodações são suítes com acesso direto à área de spa, garantindo total privacidade e conforto aos moradores e seus convidados.

O segundo andar é inteiramente dedicado à suíte masterDivulgação

O segundo andar é inteiramente dedicado à suíte master. O espaço conta com um closet espaçoso e um banheiro completo com ducha e banheira. Uma escada discreta no cômodo dá acesso ao sótão, um ambiente que pode ser adaptado para diferentes usos.

Um spa particular e adegas subterrâneas

O subsolo do castelo foi transformado em uma área de entretenimento e bem-estar. O espaço inclui adegas para vinhos, uma sala de bilhar e um spa completo com academia, banho turco, sauna e banheira de hidromassagem. Uma garagem coberta com capacidade para nove carros também está localizada neste nível.

O subsolo do castelo foi transformado em uma área de entretenimento e bem-estar, o espaço inclui adegas para vinhosDivulgação

A área externa da propriedade é um espetáculo à parteDivulgação

A área externa da propriedade é um espetáculo à parte. Os moradores podem desfrutar de uma piscina com vista panorâmica para a paisagem italiana, além de terraços e jardins bem cuidados. O terreno ainda inclui um olival, um pomar e uma floresta particular, oferecendo um refúgio exclusivo em meio à natureza.

É um imóvel histórico na ItáliaDivulgação

Os moradores podem desfrutar de uma piscina com vista panorâmica para a paisagem italianaDivulgação

O terreno ainda inclui um olival e um pomar Divulgação

