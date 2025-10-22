Como montar quarto de bebê: 5 dicas essenciais para mães de primeira viagem

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A chegada de um bebê é um momento de grande expectativa, para muitas mães, especialmente as de primeira viagem, essa fase também vem acompanhada da missão de preparar o ninho. Montar o quarto do bebê, no entanto, vai além da decoração e envolve planejamento para garantir segurança, conforto e praticidade no dia a dia.

O segredo para um ambiente acolhedor e funcional está em focar nas necessidades reais do recém-nascido e dos pais. Um espaço bem pensado facilita a rotina, que será intensa nos primeiros meses, e ajuda a criar uma atmosfera tranquila. Pensando nisso, separamos 5 dicas essenciais para transformar essa tarefa em uma experiência mais simples e prazerosa.

1. Priorize a segurança acima de tudo

Antes de pensar em cores e temas, verifique se o berço segue as normas de segurança atuais do Inmetro. Evite protetores de berço fofos e volumosos, pois eles podem representar um risco. Posicione móveis pesados longe do berço e instale protetores de tomada em todo o cômodo. A segurança deve ser o ponto de partida para todas as decisões.

2. Pense na funcionalidade do espaço

Organize os móveis de forma estratégica. O ideal é criar um "triângulo funcional" entre o berço, o trocador e a poltrona de amamentação. Isso garante que você tenha tudo o que precisa ao alcance das mãos, otimizando o tempo durante as trocas de fraldas e as mamadas noturnas, que serão frequentes.

3. Escolha uma base de cores neutras e calmantes

Tons como branco, bege, cinza claro ou verdes suaves criam uma atmosfera tranquila, ideal para o sono do bebê. Além disso, uma base neutra é versátil e atemporal. Você pode adicionar pontos de cor em objetos decorativos, como almofadas, móveis e quadros, que são fáceis de trocar conforme a criança cresce.

4. Invista em iluminação controlada

Um quarto de bebê precisa de diferentes tipos de luz. Tenha uma iluminação principal no teto, mas não se esqueça de um abajur ou luminária com luz amarela e de baixa intensidade. Essa luz secundária é fundamental para as mamadas e trocas durante a madrugada, pois não desperta totalmente o bebê e ajuda a manter o ambiente sereno.

5. Organização é sinônimo de praticidade

Um recém-nascido demanda muitos itens pequenos. Use caixas organizadoras, cestos e divisórias nas gavetas da cômoda para separar roupas por tamanho, fraldas, produtos de higiene e outros acessórios. Manter tudo em seu devido lugar economiza um tempo precioso e reduz o estresse na nova rotina com o bebê.

