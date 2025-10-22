Giuliana Morrone: conheça sua casa sustentável integrada ao Cerrado

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A jornalista Giuliana Morrone transformou seu retorno para Brasília em um projeto de vida conectado à natureza. Após anos em Nova York, nos Estados Unidos, ela construiu uma casa sustentável em um terreno herdado de seus pais, com um detalhe central: toda a arquitetura foi erguida ao redor de um pequizeiro, árvore nativa do Cerrado.

É possível aliar arquitetura moderna e sustentabilidadeJoana França

Arquitetura moderna e sustentável

O projeto, que se tornou um refúgio, busca a máxima integração com o bioma local. A ideia não era apenas construir uma morada, mas criar um espaço que respeitasse e dialogasse com o ambiente ao redor. A árvore, que era pequena quando a obra começou, hoje se ramifica pelo pátio interno, tornando-se o coração da casa e um lembrete diário de suas raízes na capital brasileira.

O projeto, que se tornou um refúgio, busca integração com o bioma localJoana França

A jornalista considera o projeto de vida sua conexão com a naturezaJoana França

A residência vai além da estética e incorpora soluções ecológicas práticas que reduzem seu impacto ambiental. O resultado é um lar que não só oferece conforto, mas também serve de inspiração para quem busca um estilo de vida mais consciente. A iniciativa mostra como é possível aliar arquitetura moderna e sustentabilidade de forma harmoniosa.

A residência vai além da estética e incorpora soluções ecológicas práticas Divulgação Casa Vogue

O lar oferece não só conforto, mas também serve de inspiraçãoJoana França

Detalhes especiais

Na área social, móveis de linhas limpas e materiais naturais, como madeira de reflorestamento e fibras têxteis mais orgânicas, predominam, criando uma ambiência que prioriza a luz natural e o aconchego.

Na área social há móveis de linhas limpas e materiais naturaisDivulgação Casa Vogue

O décor evita excessos: os estofados têm tons neutros, enquanto vasos de cerâmica e algumas peças de artesanato trazem pontuações de cor. A sala se abre para um deck externo, reforçando a fluidez entre interior e natureza, e reforçando a intenção de valorizar ventilação, plantações compactas e integração com a paisagem local.

Os estofados têm tons neutrosJoana França

No quarto principal, a atmosfera segue esse caminho: cama de estrutura baixa, roupa de cama em algodão cru, iluminação indireta, além de armários embutidos que evitam poluição visual.

Cama de estrutura baixa, roupa de cama em algodão cruDivulgação Vogue

Já na área externa, a proposta se confirma: pergolado com cobertura verde, espreguiçadeiras em madeira certificada, um jardim com plantas nativas que demandam pouca irrigação e sistema de captação de água da chuva, tudo harmonizado para tornar o lar não apenas bonito, mas funcional e sustentável.

Há uma fluidez entre interior e naturezaJoana França

