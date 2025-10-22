Giuliana Morrone: conheça sua casa sustentável integrada ao Cerrado
De volta para Brasília, a jornalista criou um refúgio que integra arquitetura e natureza; a morada foi erguida em torno de um pequizeiro
A jornalista Giuliana Morrone transformou seu retorno para Brasília em um projeto de vida conectado à natureza. Após anos em Nova York, nos Estados Unidos, ela construiu uma casa sustentável em um terreno herdado de seus pais, com um detalhe central: toda a arquitetura foi erguida ao redor de um pequizeiro, árvore nativa do Cerrado.
Arquitetura moderna e sustentável
O projeto, que se tornou um refúgio, busca a máxima integração com o bioma local. A ideia não era apenas construir uma morada, mas criar um espaço que respeitasse e dialogasse com o ambiente ao redor. A árvore, que era pequena quando a obra começou, hoje se ramifica pelo pátio interno, tornando-se o coração da casa e um lembrete diário de suas raízes na capital brasileira.
A residência vai além da estética e incorpora soluções ecológicas práticas que reduzem seu impacto ambiental. O resultado é um lar que não só oferece conforto, mas também serve de inspiração para quem busca um estilo de vida mais consciente. A iniciativa mostra como é possível aliar arquitetura moderna e sustentabilidade de forma harmoniosa.
Detalhes especiais
Na área social, móveis de linhas limpas e materiais naturais, como madeira de reflorestamento e fibras têxteis mais orgânicas, predominam, criando uma ambiência que prioriza a luz natural e o aconchego.
O décor evita excessos: os estofados têm tons neutros, enquanto vasos de cerâmica e algumas peças de artesanato trazem pontuações de cor. A sala se abre para um deck externo, reforçando a fluidez entre interior e natureza, e reforçando a intenção de valorizar ventilação, plantações compactas e integração com a paisagem local.
No quarto principal, a atmosfera segue esse caminho: cama de estrutura baixa, roupa de cama em algodão cru, iluminação indireta, além de armários embutidos que evitam poluição visual.
Já na área externa, a proposta se confirma: pergolado com cobertura verde, espreguiçadeiras em madeira certificada, um jardim com plantas nativas que demandam pouca irrigação e sistema de captação de água da chuva, tudo harmonizado para tornar o lar não apenas bonito, mas funcional e sustentável.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.