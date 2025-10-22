5 plantas frutíferas ideais para cultivar em vasos na varanda

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Obter frutas frescas colhidas diretamente do pé é um desejo possível mesmo para quem mora em apartamento. A famosa jabuticabeira, que se adapta bem a vasos, não é a única opção para quem deseja criar um pequeno pomar na varanda. Com a escolha certa das espécies e alguns cuidados básicos, é possível garantir uma colheita saborosa sem precisar de um quintal espaçoso.

O segredo para o sucesso está em selecionar plantas que tolerem bem o espaço limitado dos recipientes e que respondam positivamente às condições de um ambiente urbano. Além da jabuticabeira, outras cinco árvores frutíferas se destacam pela facilidade de cultivo e produção em vasos, transformando qualquer sacada em um espaço mais verde e produtivo.

5 plantas frutíferas para cultivar em vasos

Veja a seguir algumas espécies ideais para essa finalidade:

1. Limoeiro

Variedades como o siciliano e o taiti são excelentes para vasos. Eles necessitam de bastante luz solar, pelo menos seis horas por dia, para produzir frutos de qualidade. A floração perfumada é um bônus que embeleza o ambiente.

Variedades como taiti são excelentes para vasos



2. Amoreira

A amoreira em formato de arbusto é perfeita para cultivo em vasos. Ela cresce rapidamente e costuma dar frutos já no primeiro ano. É uma planta rústica que não exige cuidados complexos, ideal para jardineiros iniciantes.

A amoreira em formato de arbusto é perfeita para cultivo em vaso

Patricio Nahuelhual de Pexels



3. Pitangueira

Nativa do Brasil, a pitangueira é muito resistente e se adapta com facilidade a diferentes climas. Em vasos, ela mantém um porte menor e produz frutos doces e levemente ácidos, que podem ser consumidos frescos ou em geleias.

Nativa do Brasil, a pitangueira é muito resistente



4. Laranjeira kinkan

Também conhecida como laranjinha, é uma árvore de pequeno porte que parece ter sido feita para o cultivo em vasos. Seus frutos são pequenos e podem ser consumidos com casca. É uma planta ornamental que agrega beleza à varanda o ano todo.

Também conhecida como laranjinha

5. Aceroleira

Famosa por seus frutos ricos em vitamina C, a aceroleira também prospera em vasos. Para garantir uma boa produção, a planta precisa de sol pleno e regas regulares, mantendo o solo sempre úmido, mas nunca encharcado.

Famosa por seus frutos ricos em vitamina C,

Como cuidar das suas frutíferas em vaso

Para que as plantas cresçam saudáveis e deem frutos, alguns cuidados são fundamentais. A atenção a os detalhes como o recipiente, o solo e a luz solar faz toda a diferença no desenvolvimento do seu pomar particular. Confira as dicas práticas para começar:

Vaso ideal: escolha recipientes com no mínimo 40 litros e furos na parte inferior para garantir uma boa drenagem da água. Vasos maiores oferecem mais espaço para as raízes se desenvolverem;

Substrato nutritivo: prepare uma mistura rica em matéria orgânica. Uma boa combinação inclui terra vegetal, composto orgânico e um pouco de areia para facilitar a drenagem;

Rega na medida certa: a frequência da rega varia com o clima, mas a regra geral é verificar a umidade do solo. Toque a terra e, se estiver seca a alguns centímetros de profundidade, é hora de molhar;

Luz solar é essencial: a maioria das frutíferas precisa de pelo menos quatro a seis horas de sol direto por dia. Posicione os vasos no local mais ensolarado da sua varanda ou sacada;

Adubação regular: como os nutrientes em vasos são limitados, a adubação periódica é crucial. Utilize fertilizantes orgânicos, como húmus de minhoca ou bokashi, a cada três meses para repor os nutrientes.

