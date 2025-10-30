Papel alumínio: os alimentos que você nunca deve embrulhar com ele

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O papel alumínio é um item quase onipresente nas cozinhas brasileiras, usado para assar, grelhar e conservar alimentos. Sua praticidade é inegável, mas o uso incorreto pode fazer com que pequenas partículas de alumínio migrem para a comida, o que representa um risco quando ocorre de forma contínua e em excesso.

O problema não está no utensílio em si, mas na sua reação com certos tipos de ingredientes. Quando o papel alumínio entra em contato com alimentos muito ácidos ou salgados, especialmente sob altas temperaturas, a transferência do metal para a receita é facilitada. Por isso, é fundamental saber quais preparos exigem mais atenção.

Leia também:

Alimentos que exigem cuidado

A principal regra é evitar o contato direto do papel alumínio com ingredientes de alta acidez ou com muito sal. A combinação desses elementos cria um ambiente que favorece a corrosão do material, liberando o alumínio no alimento.

Fique atento a produtos como:

molhos de tomate;

frutas cítricas, como limão, laranja e abacaxi;

marinadas que levam vinagre;

preparações com excesso de sal.

Nesses casos, a recomendação é usar uma barreira protetora. Uma folha de papel manteiga entre o alimento e o papel alumínio já impede o contato direto e garante a segurança do preparo, mantendo os benefícios de cozimento uniforme que o alumínio proporciona.

É fundamental saber quais preparos exigem mais atençãonndanko de Getty Images

Dicas para o uso correto e alternativas

Além de evitar certos ingredientes, algumas práticas simples aumentam a segurança. O lado brilhante do papel deve ficar voltado para o alimento para refletir o calor e otimizar o cozimento. Já o lado fosco, virado para fora, absorve menos calor. É importante lembrar que o material não deve ser levado ao micro-ondas, e o ideal é descartá-lo após o primeiro uso, pois lavá-lo pode danificar sua superfície.

Para quem busca substituir o papel alumínio, existem opções seguras e sustentáveis. Assadeiras de vidro e cerâmica com tampa são excelentes para cozinhar no forno, pois retêm o calor de maneira eficiente. Papel manteiga também pode ser usado para forrar formas e proteger os alimentos.

Para o armazenamento na geladeira, potes de vidro com fechamento hermético ou tampas de silicone reutilizáveis são alternativas práticas que conservam o sabor e a textura dos alimentos sem riscos e ainda ajudam a reduzir o descarte de resíduos no meio ambiente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.