FEIRA EM CASA

As frutas ideais para plantar no quintal e colher em menos de um ano

Essas espécies frutíferas são perfeitas para quem quer resultados rápidos e colheitas garantidas em pouco tempo.

27/10/2025 13:58

As frutas ideais para plantar no quintal e colher em menos de um ano

Plantar frutas no quintal é uma forma prazerosa e econômica de ter alimentos frescos sempre à mão. E o melhor: algumas espécies crescem rápido e podem dar os primeiros frutos em menos de doze meses, exigindo poucos cuidados e pouco espaço.

Quais frutas crescem mais rápido e produzem em pouco tempo

Algumas plantas frutíferas têm ciclo curto e se adaptam facilmente a vasos ou pequenos canteiros. Elas são ideais para quem busca resultados rápidos.

Entre as melhores opções estão:

  • Morango: começa a frutificar em até 3 meses após o plantio.
  • Mamão: pode dar frutos entre 6 e 8 meses.
  • Maracujá: produz em cerca de 9 meses, se bem adubado e com sol pleno.

Essas espécies se desenvolvem melhor em solo fértil e com regas regulares.

Como preparar o solo para o cultivo das frutíferas

O solo deve ser leve, fértil e bem drenado para permitir que as raízes cresçam rapidamente. Misturar terra vegetal com composto orgânico é o segredo para acelerar o desenvolvimento.

Dica rápida: evite o excesso de adubo químico no início, pois pode queimar as raízes e atrasar a frutificação.

As frutas ideais para plantar no quintal e colher em menos de um ano
Morangos – Créditos: depositphotos.com / Cornfield

Quais frutas se adaptam bem a vasos e espaços pequenos

Quem tem pouco espaço também pode cultivar frutas em vasos grandes ou floreiras profundas. O importante é garantir sol direto por pelo menos quatro horas diárias.

Boas opções são o limão-siciliano anão, o pitangueiro e o tomate-cereja, que se desenvolvem bem em ambientes urbanos e têm alta produtividade.

Como acelerar o crescimento e a frutificação

Manter as plantas bem nutridas e podadas estimula a produção de novos ramos e flores.

Faça regas regulares, adube a cada 30 dias com composto orgânico e retire folhas secas para favorecer a ventilação. Essas pequenas práticas ajudam a antecipar a colheita e prolongar o período de frutificação.

Por que vale a pena investir em frutas de ciclo curto

Além de serem uma fonte natural de vitaminas, as frutas cultivadas em casa têm sabor mais intenso e são livres de agrotóxicos.

Com escolhas certas e cuidados simples, é possível montar um pequeno pomar doméstico e começar a colher resultados — literalmente — antes de completar um ano.

