Quanto custa usar o ar-condicionado por 4 horas diárias
Aparelhos sem manutenção e temperaturas muito baixas elevam o custo da energia. Saber usar o equipamento pode reduzir os custos
Com o aumento das temperaturas nos últimos anos, o uso do ar-condicionado tornou-se praticamente indispensável em residências e ambientes de trabalho. Ao mesmo tempo, cresce a preocupação sobre o impacto financeiro desse hábito na conta de energia elétrica, especialmente ao considerar o uso diário por algumas horas.
O consumo de energia do ar-condicionado pode ser facilmente previsto usando a fórmula: Consumo (kWh) = Potência do aparelho (kW) x Tempo de uso (h). Para isso, é fundamental saber a potência do equipamento, normalmente relacionada à sua capacidade em BTUs.
Qual é o valor na conta de luz ao usar o ar-condicionado?
Calcular o impacto real na conta de luz requer saber o valor do kWh cobrado pela concessionária, que em 2025 varia entre R$ 0,95 e R$ 1,10. Multiplicando o consumo mensal do aparelho por este valor, você obtém o custo aproximado na fatura.
Veja os custos mensais médios estimados para diferentes capacidades de ar-condicionado, quando usados por 4 horas por dia:
|Consumo e Custo Mensal do Ar-Condicionado (uso médio de 4h/dia)
|Capacidade do Aparelho
|Consumo Mensal Estimado (kWh)
|Custo Mensal Aproximado (R$)
|9.000 BTUs
|96 kWh
|R$ 96,00
|12.000 BTUs
|132 kWh
|R$ 132,00
|18.000 BTUs
|192 kWh
|R$ 192,00
|24.000 BTUs
|264 kWh
|R$ 264,00
|Estimativas baseadas em uso médio diário de 4 horas e tarifa entre R$ 0,95 e R$ 1,10 por kWh.
Quais fatores contribuem para o aumento do consumo de energia?
Além da potência e tempo de uso, outros fatores podem elevar consideravelmente o consumo de energia. Temperaturas ajustadas para valores muito baixos, ambientes expostos ao sol e aparelhos sem manutenção adequada são exemplos relevantes.
Confira os principais fatores que influenciam no consumo energético:
- Cada grau a menos pode aumentar o consumo em até 7%.
- Ambientes mal vedados ou sob forte insolação elevam o gasto de energia.
- Filtros sujos ou falta de manutenção podem elevar o consumo em até 20%.
- O uso do modo "sleep" e a combinação com ventilador de teto oferecem economia.
Veja no vídeo a seguir, dicas essenciais para economizar no uso do ar-condicionado:
Como economizar energia usando o ar-condicionado com eficiência?
Adotar práticas inteligentes pode ajudar a reduzir custos no uso do ar-condicionado. A manutenção periódica do aparelho e o ajuste do termostato para faixas entre 23°C e 25°C são recomendações essenciais.
Alternativas como a utilização de energia solar, a programação do uso fora do horário de pico e a escolha de modelos inverter também contribuem para uma conta mais leve e menor impacto ambiental.