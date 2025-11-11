Quanto custa usar o ar-condicionado por 4 horas diárias

Com o aumento das temperaturas nos últimos anos, o uso do ar-condicionado tornou-se praticamente indispensável em residências e ambientes de trabalho. Ao mesmo tempo, cresce a preocupação sobre o impacto financeiro desse hábito na conta de energia elétrica, especialmente ao considerar o uso diário por algumas horas.

O consumo de energia do ar-condicionado pode ser facilmente previsto usando a fórmula: Consumo (kWh) = Potência do aparelho (kW) x Tempo de uso (h). Para isso, é fundamental saber a potência do equipamento, normalmente relacionada à sua capacidade em BTUs.

Qual é o valor na conta de luz ao usar o ar-condicionado?

Calcular o impacto real na conta de luz requer saber o valor do kWh cobrado pela concessionária, que em 2025 varia entre R$ 0,95 e R$ 1,10. Multiplicando o consumo mensal do aparelho por este valor, você obtém o custo aproximado na fatura.

Veja os custos mensais médios estimados para diferentes capacidades de ar-condicionado, quando usados por 4 horas por dia:

Consumo e Custo Mensal do Ar-Condicionado (uso médio de 4h/dia) Capacidade do Aparelho Consumo Mensal Estimado (kWh) Custo Mensal Aproximado (R$) 9.000 BTUs 96 kWh R$ 96,00 12.000 BTUs 132 kWh R$ 132,00 18.000 BTUs 192 kWh R$ 192,00 24.000 BTUs 264 kWh R$ 264,00 Estimativas baseadas em uso médio diário de 4 horas e tarifa entre R$ 0,95 e R$ 1,10 por kWh.

Quais fatores contribuem para o aumento do consumo de energia?

Além da potência e tempo de uso, outros fatores podem elevar consideravelmente o consumo de energia. Temperaturas ajustadas para valores muito baixos, ambientes expostos ao sol e aparelhos sem manutenção adequada são exemplos relevantes.

Confira os principais fatores que influenciam no consumo energético:

Cada grau a menos pode aumentar o consumo em até 7%.

Ambientes mal vedados ou sob forte insolação elevam o gasto de energia.

Filtros sujos ou falta de manutenção podem elevar o consumo em até 20%.

O uso do modo "sleep" e a combinação com ventilador de teto oferecem economia.

Veja no vídeo a seguir, dicas essenciais para economizar no uso do ar-condicionado:

Como economizar energia usando o ar-condicionado com eficiência?

Adotar práticas inteligentes pode ajudar a reduzir custos no uso do ar-condicionado. A manutenção periódica do aparelho e o ajuste do termostato para faixas entre 23°C e 25°C são recomendações essenciais.

Alternativas como a utilização de energia solar, a programação do uso fora do horário de pico e a escolha de modelos inverter também contribuem para uma conta mais leve e menor impacto ambiental.