Uma quadrilha de traficantes de drogas que estava em franca expansão de mercado em Contagem e Betim, na Grande BH, acaba de perder o líder pela segunda vez, após operação da Polícia militar de Minas Gerais (PMMG), na manhã deste domingo (14/01), em Formiga, no Centro-Oeste.

O antigo líder, conhecido como Mamute, já tinha sido preso e o seu braço-direito, identificado com Leitão vinha fazendo o papel de liderança, até ser detido com mais dois comparsas.

"Leitão, que tem mandado de prisão em aberto, passou a exercer funções de extrema relevância como compra e distribuição de armamentos e drogas, bem como homicídios destinados a expansão da organização criminosa dentro das cidades de Betim e Contagem".

A operação contou com a participação de policiais do Grupamento Especializado em Recobrimento (GER) do 2º Batalhão de Policiamento Especializado de Contagem, juntamente com as equipes da Diretoria de Inteligência (DINT), 7ª Companhia de PM Independente de Policiamento Especializado, Grupo Tático Rodoviário da polícia Militar Rodoviária e e militares do 63º Batalhão da PMMG.

Um drone foi usado para monitorar as ações do grupo e coordenar o cerco e o assalto contra o casa usada como base pela quadrilha.

Além de leitão, foram detidos outros dois suspeitos. Com eles, a PMMG apreendeu um revólver calibre 38 e um calibre 32, ambos carregados com seis munições, uma porção de maconha e 40 comprimidos de ecstasy.

Os detidos e o material apreendido foram levados para a delegacia de plantão de Formiga.