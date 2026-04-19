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ZONA DA MATA 

Mulher é presa suspeita de matar namorado a facadas na Zona da Mata

Caso aconteceu no distrito de Ponte Alta de Minas, em Carangola, durante a madrugada deste domingo (19/4)

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
19/04/2026 16:37

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A polícia recebeu a denúncia e foi recebida por vizinhos que afirmavam que a suspeita assassinou o marido e saiu de casa
A mulher confirmou ter cometido o crime crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Uma mulher de 49 anos foi presa em flagrante na madrugada deste domingo (19/4), no distrito de Ponte Alta de Minas, em Carangola, na Zona da Mata mineira. Ela é suspeita de matar o namorado, de 40, a facadas, depois de uma discussão.

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A Polícia Militar (PMMG) encontrou a casa depois da ajuda de vizinhos. Ao entrar no imóvel, os militares avistaram o corpo do homem de bruços, em um colchão, na sala.

De acordo com os policiais, havia sangue nas paredes, no colchão e nos móveis do cômodo. 

Uma equipe do Samu foi acionada e constatou a morte da vítima. Uma testemunha contou aos militares que a suspeita chegou à casa de um vizinho, bastante nervosa e com a faca na mão, dizendo que havia matado o companheiro, após uma discussão. Ela teria sido levada para a residência de outro vizinho. 

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Os policiais foram até lá. A mulher confirmou ter cometido o crime. Disse que o namorado tinha chegado em casa sob o efeito de álcool e drogas e começou uma discussão. Segundo ela, o homem a teria agredido com socos e empurrões e a ameaçado com um facão. 

A suspeita, então, correu até a cozinha, pegou uma faca e começou a golpeá-lo. E contou que não se lembrava quantos golpes tinha desferido nem em que partes do corpo.

De acordo com ela, os dois estavam morando juntos há dois meses. Desde então, a mulher estaria sofrendo agressões constantes. 

No boletim de ocorrência, consta que ambos tinham várias passagens por diversos crimes. A vítima, por exemplo, é suspeita de violência doméstica em um registro feito em 11 de abril. 

A mulher contou aos militares que ela e o namorado eram usuários de drogas e que, horas antes do crime, o casal foi detido por posse de cocaína e liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência. 

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A faca usada no crime foi encontrada em uma mata próxima ao local, e a suspeita, encaminhada para a Delegacia de Plantão de Muriaé.

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