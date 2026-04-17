Assine
overlay
Início Gerais
SENTIU DESRESPEITADO

Homem mata colega de trabalho por ciúme da esposa

Suspeito foi preso e alegou que a vítima ficou olhando para a mulher, de 25 anos, e para a filha, dentro da casa dele

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/04/2026 08:34 - atualizado em 17/04/2026 08:55

compartilhe

SIGA
×
Três morrem em confronto com PM em Araguari
O suspeito afirmou que a vítima era colega de trabalho e que ambos consumiam bebida alcoólica no local crédito: Sejusp/divulgação

Um homem de 33 anos foi morto a facadas na noite dessa quinta-feira (16/4), em Belo Horizonte (MG). O principal suspeito do crime, de 25 anos, foi preso em flagrante.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, o homicídio ocorreu por volta das 20h40, no Beco Boa Vista, no Bairro Havaí, na Região Oeste, durante uma discussão entre a vítima e o autor.

Os militares encontraram o homem já sem vida, caído sobre um sofá na casa dele, com grande quantidade de sangue.

Leia Mais

A esposa do suspeito, de 25 anos, relatou que a motivação do crime foi por ciúmes, depois de a vítima olhar para ela dentro da própria casa, o que foi interpretado como desrespeito pelo marido.

O suspeito foi localizado em um dos quartos do imóvel e preso. Ele afirmou que a vítima era colega de trabalho e que ambos consumiam bebida alcoólica na casa. Segundo ele, além da esposa, a vítima desrespeitou a filha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Samu confirmou a morte no local. A faca usada no crime foi apreendida pela perícia da Polícia Civil, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Tópicos relacionados:

bh homicidio policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay