Homem mata colega de trabalho por ciúme da esposa

Um homem de 33 anos foi morto a facadas na noite dessa quinta-feira (16/4), em Belo Horizonte (MG). O principal suspeito do crime, de 25 anos, foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, o homicídio ocorreu por volta das 20h40, no Beco Boa Vista, no Bairro Havaí, na Região Oeste, durante uma discussão entre a vítima e o autor.

Os militares encontraram o homem já sem vida, caído sobre um sofá na casa dele, com grande quantidade de sangue.

A esposa do suspeito, de 25 anos, relatou que a motivação do crime foi por ciúmes, depois de a vítima olhar para ela dentro da própria casa, o que foi interpretado como desrespeito pelo marido.

O suspeito foi localizado em um dos quartos do imóvel e preso. Ele afirmou que a vítima era colega de trabalho e que ambos consumiam bebida alcoólica na casa. Segundo ele, além da esposa, a vítima desrespeitou a filha.

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O Samu confirmou a morte no local. A faca usada no crime foi apreendida pela perícia da Polícia Civil, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).