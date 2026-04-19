Assine
overlay
Início Gerais
CRIME NA REGIÃO METROPOLITANA

Homens dançam com a mesma mulher e um mata o outro na Grande BH; veja vídeo

Vítima de 58 anos foi atacado no momento em que deixava o bar. Imagens mostram desespero dos frequentadores do estabelecimento

Publicidade
Carregando...
Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
19/04/2026 14:58

compartilhe

SIGA
×
Homem de 58 anos foi esfaqueado e morto por suspeito, de 25, em um bar de Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Homem de 58 anos foi esfaqueado e morto por suspeito, de 25, em um bar de Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um homem de 58 anos foi assassinado com uma facada, na noite desta sexta-feira (17/04), por volta de 20h, em Esmeraldas, na Grande BH, depois de brigar com outro que dançou com a mesma mulher em um bar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Conflito foi registrado em vídeo e teria sido motivado por ciúmes, segundo relatado por testemunhas para a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Leia Mais

Há também informações de que a vítima teria uma dívida de R$ 200 com o suspeito de ser o seu assassino, um homem de 25 anos que mora em frente ao estabelecimento, no Bairro Dumaville.

O crime ocorreu em um bar que opera na garagem de uma residência, situado em uma zona predominantemente residencial, mas próxima a vias de acesso local que conectam o bairro ao Centro do município.

A vítima foi identificada nos relatos como prestador de serviços de manutenção de piscinas.

O batalhão de polícia mais próximo, a sede da 65ª Companhia da Polícia Militar, localiza-se a aproximadamente 6,5 km do local do ocorrido.

Como foi o ataque e a morte?

A arma utilizada para o crime foi uma faca de cozinha, de lâmina média, para cortar carne de uso doméstico.

O golpe desferido foi único e direcionado à região do tórax, atingindo órgãos vitais. A perfuração profunda e certeira provocou uma hemorragia massiva, o que impossibilitou qualquer tentativa de socorro eficaz

As desavenças começaram dentro do bar, onde o clima de hostilidade foi alimentado pelo consumo de álcool e pelo fato de ambos os homens terem dançado com a mesma mulher.

Segundo relatado à PMMG, o suspeito já havia sido advertido pela dona do estabelecimento por portar uma arma falsa na cintura.

A discussão escalou e se deslocou para a via pública e depois o jovem atravessou a rua para entrar em sua casa. Segundo o depoimento do suspeito, a vítima o seguiu até o interior do imóvel, mantendo as provocações.

O suspeito de 25 anos teria, então, se apossado do utensílio doméstico e atacado o homem mais velho, quando este saiu de dentro do bar. Após o golpe, a vítima, cambaleante, conseguiu retornar ao salão do estabelecimento, onde desabou.

A PMMG efetuou a prisão em flagrante do autor ainda nas proximidades. A perícia técnica da Polícia Civil isolou a área para coletar vestígios biológicos e apreender a faca utilizada, que ainda continha manchas de sangue.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Investigadores agora analisam as imagens das câmeras de monitoramento do bar para confrontar a versão de dívida financeira de R$ 200 com a motivação passional relatada por testemunhas.


Crime em Esmeraldas

  • Início do conflito: suspeito chega ao bar com simulacro de arma e discute com a vítima após ambos dançarem com a mesma mulher
  • Progressão da disputa: discussão se desloca para a área externa do bar e o autor entra em sua residência para guardar a réplica
  • Ato violento: vítima segue o suspeito até o imóvel e é atingida por um único golpe de faca de cozinha no tórax
  • Desfecho imediato: homem de 58 anos retorna ao bar cambaleando e falece antes da chegada do socorro médico
  • Ação policial: Polícia Militar prende o jovem de 25 anos em flagrante e apreende a arma branca utilizada
  • Mediação de conflitos: evite o enfrentamento direto com indivíduos visivelmente alterados ou sob efeito de álcool
  • Identificação de ameaças: comunicar imediatamente à Polícia Militar pelo 190 ao notar pessoas portando armas ou simulacros
  • Distanciamento estratégico: afastar-se de discussões verbais que demonstrem potencial para escalada física
  • Apoio à investigação: disponibilizar imagens de câmeras de monitoramento para auxiliar a Polícia Civil na elucidação de fatos criminosos
  • Preservação da cena do crime: não toque em objetos relacionados e afaste-se do local onde um crime ocorreu para não contaminar vestígios

Tópicos relacionados:

crime danca esfaqueado grande-bh homem mulher video

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay