Homens dançam com a mesma mulher e um mata o outro na Grande BH; veja vídeo

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem de 58 anos foi assassinado com uma facada, na noite desta sexta-feira (17/04), por volta de 20h, em Esmeraldas, na Grande BH, depois de brigar com outro que dançou com a mesma mulher em um bar.

Conflito foi registrado em vídeo e teria sido motivado por ciúmes, segundo relatado por testemunhas para a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Há também informações de que a vítima teria uma dívida de R$ 200 com o suspeito de ser o seu assassino, um homem de 25 anos que mora em frente ao estabelecimento, no Bairro Dumaville.

O crime ocorreu em um bar que opera na garagem de uma residência, situado em uma zona predominantemente residencial, mas próxima a vias de acesso local que conectam o bairro ao Centro do município.

A vítima foi identificada nos relatos como prestador de serviços de manutenção de piscinas.

O batalhão de polícia mais próximo, a sede da 65ª Companhia da Polícia Militar, localiza-se a aproximadamente 6,5 km do local do ocorrido.

Como foi o ataque e a morte?

A arma utilizada para o crime foi uma faca de cozinha, de lâmina média, para cortar carne de uso doméstico.

O golpe desferido foi único e direcionado à região do tórax, atingindo órgãos vitais. A perfuração profunda e certeira provocou uma hemorragia massiva, o que impossibilitou qualquer tentativa de socorro eficaz

As desavenças começaram dentro do bar, onde o clima de hostilidade foi alimentado pelo consumo de álcool e pelo fato de ambos os homens terem dançado com a mesma mulher.

Segundo relatado à PMMG, o suspeito já havia sido advertido pela dona do estabelecimento por portar uma arma falsa na cintura.

A discussão escalou e se deslocou para a via pública e depois o jovem atravessou a rua para entrar em sua casa. Segundo o depoimento do suspeito, a vítima o seguiu até o interior do imóvel, mantendo as provocações.

O suspeito de 25 anos teria, então, se apossado do utensílio doméstico e atacado o homem mais velho, quando este saiu de dentro do bar. Após o golpe, a vítima, cambaleante, conseguiu retornar ao salão do estabelecimento, onde desabou.

A PMMG efetuou a prisão em flagrante do autor ainda nas proximidades. A perícia técnica da Polícia Civil isolou a área para coletar vestígios biológicos e apreender a faca utilizada, que ainda continha manchas de sangue.

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O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Investigadores agora analisam as imagens das câmeras de monitoramento do bar para confrontar a versão de dívida financeira de R$ 200 com a motivação passional relatada por testemunhas.



Crime em Esmeraldas