Homens dançam com a mesma mulher e um mata o outro na Grande BH; veja vídeo
Vítima de 58 anos foi atacado no momento em que deixava o bar. Imagens mostram desespero dos frequentadores do estabelecimento
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Um homem de 58 anos foi assassinado com uma facada, na noite desta sexta-feira (17/04), por volta de 20h, em Esmeraldas, na Grande BH, depois de brigar com outro que dançou com a mesma mulher em um bar.
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Conflito foi registrado em vídeo e teria sido motivado por ciúmes, segundo relatado por testemunhas para a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).
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Há também informações de que a vítima teria uma dívida de R$ 200 com o suspeito de ser o seu assassino, um homem de 25 anos que mora em frente ao estabelecimento, no Bairro Dumaville.
O crime ocorreu em um bar que opera na garagem de uma residência, situado em uma zona predominantemente residencial, mas próxima a vias de acesso local que conectam o bairro ao Centro do município.
A vítima foi identificada nos relatos como prestador de serviços de manutenção de piscinas.
O batalhão de polícia mais próximo, a sede da 65ª Companhia da Polícia Militar, localiza-se a aproximadamente 6,5 km do local do ocorrido.
Como foi o ataque e a morte?
A arma utilizada para o crime foi uma faca de cozinha, de lâmina média, para cortar carne de uso doméstico.
O golpe desferido foi único e direcionado à região do tórax, atingindo órgãos vitais. A perfuração profunda e certeira provocou uma hemorragia massiva, o que impossibilitou qualquer tentativa de socorro eficaz
As desavenças começaram dentro do bar, onde o clima de hostilidade foi alimentado pelo consumo de álcool e pelo fato de ambos os homens terem dançado com a mesma mulher.
Segundo relatado à PMMG, o suspeito já havia sido advertido pela dona do estabelecimento por portar uma arma falsa na cintura.
A discussão escalou e se deslocou para a via pública e depois o jovem atravessou a rua para entrar em sua casa. Segundo o depoimento do suspeito, a vítima o seguiu até o interior do imóvel, mantendo as provocações.
O suspeito de 25 anos teria, então, se apossado do utensílio doméstico e atacado o homem mais velho, quando este saiu de dentro do bar. Após o golpe, a vítima, cambaleante, conseguiu retornar ao salão do estabelecimento, onde desabou.
A PMMG efetuou a prisão em flagrante do autor ainda nas proximidades. A perícia técnica da Polícia Civil isolou a área para coletar vestígios biológicos e apreender a faca utilizada, que ainda continha manchas de sangue.
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O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Investigadores agora analisam as imagens das câmeras de monitoramento do bar para confrontar a versão de dívida financeira de R$ 200 com a motivação passional relatada por testemunhas.
Crime em Esmeraldas
- Início do conflito: suspeito chega ao bar com simulacro de arma e discute com a vítima após ambos dançarem com a mesma mulher
- Progressão da disputa: discussão se desloca para a área externa do bar e o autor entra em sua residência para guardar a réplica
- Ato violento: vítima segue o suspeito até o imóvel e é atingida por um único golpe de faca de cozinha no tórax
- Desfecho imediato: homem de 58 anos retorna ao bar cambaleando e falece antes da chegada do socorro médico
- Ação policial: Polícia Militar prende o jovem de 25 anos em flagrante e apreende a arma branca utilizada
- Mediação de conflitos: evite o enfrentamento direto com indivíduos visivelmente alterados ou sob efeito de álcool
- Identificação de ameaças: comunicar imediatamente à Polícia Militar pelo 190 ao notar pessoas portando armas ou simulacros
- Distanciamento estratégico: afastar-se de discussões verbais que demonstrem potencial para escalada física
- Apoio à investigação: disponibilizar imagens de câmeras de monitoramento para auxiliar a Polícia Civil na elucidação de fatos criminosos
- Preservação da cena do crime: não toque em objetos relacionados e afaste-se do local onde um crime ocorreu para não contaminar vestígios