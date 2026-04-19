Vídeo: mãe desesperada pede ajuda aos bombeiros para salvar bebê

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

A chegada de uma mãe desesperada com seu bebê de um mês ao colo sufocando devido a refluxo alimentar mobilizou o plantão dos bombeiros de Uberlândia. Por sorte, eles conseguiram salvar a criança do engasgo, na manhã deste domingo (19/04).

O atendimento foi registrado por câmeras de segurança e ocorreu às 6h30, quando um carro chegou rápido e parou mal estacionado na porta da sede do 5º Batalhão, na cidade do Triângulo Mineiro.

As imagens mostram a mãe desembarcada, desesperada, carregando o bebê engasgado ao colo. Ela está visivelmente em pânico, movendo-se de um lado para o outro enquanto aguarda socorro.

Um bombeiro imediatamente desliza o portão de tela metálica para o abrir e já inicia o atendimento, recebendo o bebê da mãe.

Apenas 11 segundos após a chegada dos pais, um bombeiro sentinela de colete e armado surge correndo do interior do prédio. Ele atravessa o pátio em disparada na direção do atendimento.

Como foi o socorro ao bebê?

Ao tomar a criança imediatamente nos braços, iniciam-se os protocolos de desobstrução de vias aéreas (Manobra de Heimlich para lactentes/bebês).

O militar posiciona o bebê de bruços sobre seu antebraço, com a cabeça levemente inclinada para baixo, e começa a aplicar as compressões/tapas nas costas (tapotagem) para expelir o objeto ou líquido que causava o engasgo.

"Diante da gravidade do caso, a Soldado Foureaux iniciou prontamente as manobras de desobstrução de vias aéreas. A atuação rápida e eficaz da militar foi decisiva para a reversão do quadro, restabelecendo a respiração do lactente ainda na sede do batalhão".

Enquanto o primeiro bombeiro realiza a manobra, outros colegas saem do batalhão para prestar apoio. O pai da criança também aparece na cena, acompanhando o atendimento com ansiedade.

Após alguns segundos de manobras precisas, a criança dá sinais de recuperação. O grupo de militares permanece ao redor da família, realizando a avaliação secundária e acalmando os pais, que estavam em estado de choque.

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"Na sequência, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA 01) assumiu o atendimento, realizando a avaliação clínica do bebê e adotando os procedimentos necessários para garantir sua estabilidade e segurança. O bebê teria se engasgado devido a refluxo", informou o CBMMG.

Bebê salvo em Uberlândia

Chegada ao batalhão: os pais pararam o veículo na porta da unidade militar em busca de socorro imediato;

os pais pararam o veículo na porta da unidade militar em busca de socorro imediato; Triagem rápida: o bombeiro de plantão abriu o portão e acolheu a mãe com o bebê nos braços;

o bombeiro de plantão abriu o portão e acolheu a mãe com o bebê nos braços; Manobra de desobstrução: a soldado Foureaux aplicou a tapotagem com o bebê posicionado de bruços no antebraço;

a soldado Foureaux aplicou a tapotagem com o bebê posicionado de bruços no antebraço; Avaliação clínica: a unidade de suporte avançado garantiu a estabilização final da saúde do recém-nascido.



Cuidados para prevenir o engasgo em bebês