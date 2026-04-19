Vídeo: mãe desesperada pede ajuda aos bombeiros para salvar bebê
Atendimento de emergência salvou a vida da criança de 1 mês de vida, em Uberlândia (MG), na Região do Triângulo
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A chegada de uma mãe desesperada com seu bebê de um mês ao colo sufocando devido a refluxo alimentar mobilizou o plantão dos bombeiros de Uberlândia. Por sorte, eles conseguiram salvar a criança do engasgo, na manhã deste domingo (19/04).
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O atendimento foi registrado por câmeras de segurança e ocorreu às 6h30, quando um carro chegou rápido e parou mal estacionado na porta da sede do 5º Batalhão, na cidade do Triângulo Mineiro.
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As imagens mostram a mãe desembarcada, desesperada, carregando o bebê engasgado ao colo. Ela está visivelmente em pânico, movendo-se de um lado para o outro enquanto aguarda socorro.
Um bombeiro imediatamente desliza o portão de tela metálica para o abrir e já inicia o atendimento, recebendo o bebê da mãe.
Apenas 11 segundos após a chegada dos pais, um bombeiro sentinela de colete e armado surge correndo do interior do prédio. Ele atravessa o pátio em disparada na direção do atendimento.
Como foi o socorro ao bebê?
Ao tomar a criança imediatamente nos braços, iniciam-se os protocolos de desobstrução de vias aéreas (Manobra de Heimlich para lactentes/bebês).
O militar posiciona o bebê de bruços sobre seu antebraço, com a cabeça levemente inclinada para baixo, e começa a aplicar as compressões/tapas nas costas (tapotagem) para expelir o objeto ou líquido que causava o engasgo.
"Diante da gravidade do caso, a Soldado Foureaux iniciou prontamente as manobras de desobstrução de vias aéreas. A atuação rápida e eficaz da militar foi decisiva para a reversão do quadro, restabelecendo a respiração do lactente ainda na sede do batalhão".
Enquanto o primeiro bombeiro realiza a manobra, outros colegas saem do batalhão para prestar apoio. O pai da criança também aparece na cena, acompanhando o atendimento com ansiedade.
Após alguns segundos de manobras precisas, a criança dá sinais de recuperação. O grupo de militares permanece ao redor da família, realizando a avaliação secundária e acalmando os pais, que estavam em estado de choque.
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"Na sequência, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA 01) assumiu o atendimento, realizando a avaliação clínica do bebê e adotando os procedimentos necessários para garantir sua estabilidade e segurança. O bebê teria se engasgado devido a refluxo", informou o CBMMG.
Bebê salvo em Uberlândia
- Chegada ao batalhão: os pais pararam o veículo na porta da unidade militar em busca de socorro imediato;
- Triagem rápida: o bombeiro de plantão abriu o portão e acolheu a mãe com o bebê nos braços;
- Manobra de desobstrução: a soldado Foureaux aplicou a tapotagem com o bebê posicionado de bruços no antebraço;
- Avaliação clínica: a unidade de suporte avançado garantiu a estabilização final da saúde do recém-nascido.
Cuidados para prevenir o engasgo em bebês
- Prevenção após a mamada: colocar o bebê para arrotar em posição vertical por pelo menos 20 minutos;
- Posição ao dormir: manter o bebê deitado de costas, com a cabeça livre de protetores de berço ou bichos de pelúcia;
- Monitoramento constante: observar sinais de refluxo ou dificuldades respiratórias logo após a alimentação;
- Ambiente seguro: evitar o uso de mantas soltas ou travesseiros excessivamente macios no berço.