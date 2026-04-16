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SALVAMENTO

Pais entram em batalhão e bombeiro salva bebê engasgada; veja vídeo

Bebê tinha sido amamentada e engasgou quando tomou uma medicação. Família e bombeiros agiram rapidamente

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
16/04/2026 19:34

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Imagens mostram momento em que a mãe chega com a criança no Corpo de Bombeiros
Imagens mostram momento em que a mãe chega com a criança no Corpo de Bombeiros crédito: Reprodução/CBMMG

Uma bebê de apenas dois meses foi salva após se engasgar em Araguari, no Triângulo Mineiro. O atendimento rápido do Corpo de Bombeiros foi flagrado por câmeras da companhia da corporação no Triângulo Mineiro.

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De acordo com informações dos militares, a bebê havia sido amamentada e, em seguida, recebeu uma medicação para cólica, momento em que se engasgou. Sem conseguir desobstruir as vias aéreas, a família decidiu agir rapidamente e levou a criança até a 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Araguari.

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No vídeo, é possível ver o casal em desespero chegando à unidade e sendo auxiliada pelo sargento Laerte. O militar realizou a manobra de desobstrução das vias aéreas e a bebê voltou a respirar, enquanto outros militares prestavam apoio e tentavam acalmar os pais.

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Segundo a corporação, a rapidez da família em buscar ajuda e a pronta atuação dos militares foram fundamentais para salvar a vida da criança.

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