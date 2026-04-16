Pais entram em batalhão e bombeiro salva bebê engasgada; veja vídeo

Uma bebê de apenas dois meses foi salva após se engasgar em Araguari, no Triângulo Mineiro. O atendimento rápido do Corpo de Bombeiros foi flagrado por câmeras da companhia da corporação no Triângulo Mineiro.

De acordo com informações dos militares, a bebê havia sido amamentada e, em seguida, recebeu uma medicação para cólica, momento em que se engasgou. Sem conseguir desobstruir as vias aéreas, a família decidiu agir rapidamente e levou a criança até a 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Araguari.

No vídeo, é possível ver o casal em desespero chegando à unidade e sendo auxiliada pelo sargento Laerte. O militar realizou a manobra de desobstrução das vias aéreas e a bebê voltou a respirar, enquanto outros militares prestavam apoio e tentavam acalmar os pais.

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Segundo a corporação, a rapidez da família em buscar ajuda e a pronta atuação dos militares foram fundamentais para salvar a vida da criança.

