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MG-455

MG: moto bate na traseira de carro, e duas pessoas morrem em acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista e o passageiro da moto foram arremessados para a pista contrária; o condutor do carro fugiu do local 

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
19/04/2026 15:34

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A identidade das vítimas ainda não foi confirmada
A identidade das vítimas ainda não foi confirmada crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente entre uma motocicleta, com dois ocupantes, e um carro na MG-455, em Andradas, no Sul de Minas, deixou duas pessoas mortas, neste domingo (19/4). 

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De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), testemunhas disseram que a moto seguia do município de Santo Antônio do Jardim (SP), em direção a Andradas, quando bateu na traseira de um carro - ainda não identificado - que fugiu do local, sem prestar socorro. 

Com o impacto da batida, os ocupantes da moto foram arremessados para a pista contrária da rodovia e, na sequência, atingidos por um Toyota Corolla prata, que estava no sentido Santo Antônio do Jardim.

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Ao chegar ao local, a unidade de resgate dos bombeiros avaliou as vítimas e constatou que ambas tinham lesões traumáticas e sem sinais vitais. 

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a concessionária responsável pela via, o Samu e a Perícia da Polícia Civil foram acionadas. 

Os militares fizeram o isolamento e a preservação da cena, além do controle do fluxo de veículos na rodovia. A identidade das vítimas ainda não foi confirmada.

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A concessionária e a PMRv permaneceram no local até a finalização dos trabalhos periciais.

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