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ACIDENTE EM PARÁ DE MINAS

MG: mulher morre após batida entre caminhonete e caminhão rebocado

Veículo pesado estava sendo levado por um guincho, que estava parado no momento em que houve a colisão. Acidente ocorreu na madrugada deste domingo (19/4)

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
19/04/2026 16:15

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a mulher estava no banco do passageiro e morreu no local
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), mulher estava no banco do passageiro e morreu no local crédito: Divulgação CBMMG

Uma mulher, de idade não informada, morreu após a caminhonete que ela estava colidir contra um caminhão baú que estava parado e sendo transportado por um reboque. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo (19/4), por volta das 4h40, na Avenida Ovídio de Abreu, no Bairro Belvedere, em Pará de Minas, na Região Central do estado, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

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De acordo com a corporação, a mulher estava no banco do passageiro e morreu no local. A frente da caminhonete ficou completamente destruída, parte dela entrou embaixo do caminhão. Conforme relatado aos bombeiros que foram ao local do acidente, o caminhão, levado por um guincho, estava parado no lado direito da via no momento em que a caminhonete colidiu na traseira dele.

As causas do acidente serão investigadas. O motorista, um homem de idade não informada, foi encontrado pelos bombeiros já fora do veículo, consciente, mas desorientado. Ele recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para uma unidade hospitalar da região. 

De acordo com o CBMMG, a ocorrência contou com o apoio de equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Samu. 

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