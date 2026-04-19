MG: mulher morre após batida entre caminhonete e caminhão rebocado

Uma mulher, de idade não informada, morreu após a caminhonete que ela estava colidir contra um caminhão baú que estava parado e sendo transportado por um reboque. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo (19/4), por volta das 4h40, na Avenida Ovídio de Abreu, no Bairro Belvedere, em Pará de Minas, na Região Central do estado, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

De acordo com a corporação, a mulher estava no banco do passageiro e morreu no local. A frente da caminhonete ficou completamente destruída, parte dela entrou embaixo do caminhão. Conforme relatado aos bombeiros que foram ao local do acidente, o caminhão, levado por um guincho, estava parado no lado direito da via no momento em que a caminhonete colidiu na traseira dele.

As causas do acidente serão investigadas. O motorista, um homem de idade não informada, foi encontrado pelos bombeiros já fora do veículo, consciente, mas desorientado. Ele recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para uma unidade hospitalar da região.

De acordo com o CBMMG, a ocorrência contou com o apoio de equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Samu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





