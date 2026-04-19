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VIOLÊNCIA

Corpo de homem é encontrado com marcas de tiro na Grande BH

Após a análise do corpo, foram identificadas dez marcas de disparo compatíveis com arma .40

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
19/04/2026 19:08

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A Polícia Militar informou que, apesar do impacto, não houve registro de feridos presos às ferragens
Após a análise do corpo, foram identificadas dez marcas de tiro compatíveis com arma .40 crédito: Reprodução/Pexels

O corpo de um homem de 21 anos foi encontrado na estrada do Areal, no Bairro Jardim Nazareno, em Betim, na Grande BH, neste domingo (19/4), por militares do 66° Batalhão de Polícia Militar.  

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Segundo o boletim de ocorrência, o corpo tinha várias marcas de tiro, e a vítima já tinha passagem pela polícia. 

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A perícia e o rabecão da Polícia Civil foram acionados para o local. Após a análise do corpo, foram identificadas dez marcas de disparo compatíveis com arma .40 

O corpo foi reconhecido pela namorada da vítima e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

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Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o local não tem câmeras de segurança que ajudem a identificar o suspeito. Até o momento, não há informações sobre autoria e motivação do crime.

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