Corpo de homem é encontrado com marcas de tiro na Grande BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O corpo de um homem de 21 anos foi encontrado na estrada do Areal, no Bairro Jardim Nazareno, em Betim, na Grande BH, neste domingo (19/4), por militares do 66° Batalhão de Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo tinha várias marcas de tiro, e a vítima já tinha passagem pela polícia.

A perícia e o rabecão da Polícia Civil foram acionados para o local. Após a análise do corpo, foram identificadas dez marcas de disparo compatíveis com arma .40

O corpo foi reconhecido pela namorada da vítima e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o local não tem câmeras de segurança que ajudem a identificar o suspeito. Até o momento, não há informações sobre autoria e motivação do crime.