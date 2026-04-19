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PREVISÃO DO TEMPO

Zona da Mata segue em alerta após chuva com granizo em Santos Dumont

Além da região, Vale do Mucuri também pode ter pancadas de chuva neste domingo (19/4). Confira previsão para todo estado

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
19/04/2026 16:55

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Imagens aéreas mostram destruição provocada pelas fortes chuvas, em Juiz de Fora
Em fevereiro, Zona da Mata foi afetada por temporais que deixaram rastro de destruição em cidades da região, como Juiz de Fora crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

As regiões Sul e Sudeste da Zona da Mata, além do Vale do Mucuri, permanecem em alerta neste domingo (19/4) para pancadas de chuva, ventos intensos e possibilidade de granizo. O aviso ocorre após o temporal que atingiu Santos Dumont, na noite de ontem (18/4).

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Segundo a Defesa Civil, a previsão indica pancadas de chuva entre a tarde e a noite, provocadas pela umidade vinda do oceano, especialmente na Zona da Mata. Em Santos Dumont, as ocorrências foram registradas principalmente nos bairros Antônio Afonso, Água Espraiada, São Sebastião e Boa Vista, além da da região do 4º Depósito. Não houve registro de vítimas.

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O Bairro Antônio Afonso concentrou o maior número de atendimentos, com oito chamados. A Defesa Civil também atuou em atendimentos nos bairros Água Espraiada, São Sebastião e Boa Vista.

A Cemig informou que, após a forte chuva no início da noite de sábado, houve problemas na rede elétrica causados pela queda de objetos sobre a fiação. “O maior número de clientes teve o fornecimento restabelecido às 20h20 da mesma noite. Os demais consumidores foram sendo normalizados gradualmente até 0h de ontem, restabelecendo a energia para 100% dos clientes afetados pelo temporal”, informou a companhia em nota.

Previsão no estado

Para esta segunda-feira (20/4), a Defesa Civil prevê céu parcialmente nublado em todo o estado. Há chance de chuva fraca e isolada na porção Leste, abrangendo a Zona da Mata, os vales do Rio Doce e Mucuri, além da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As temperaturas mínimas podem chegar a 14°C no Sul e Sudoeste de Minas. Nas demais regiões, os termômetros devem variar entre 16°C e 19°C. Durante a tarde, as máximas podem alcançar entre 30°C e 32°C no Norte de Minas e no Triângulo Mineiro, e entre 27°C e 31°C nas demais áreas do estado.

Com os alertas, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG) informa que vem acompanhando a evolução dos modelos meteorológicos por meio do Centro de Inteligência em Defesa Civil (Cindec).

"Reforçamos que permanecemos atentos à evolução das condições climáticas em todo o território mineiro, adotando as providências necessárias para a redução de riscos e a proteção da população, com base nos princípios da prevenção, da transparência, da atuação integrada e da proteção à vida", diz. 

Além das ações estruturantes e operacionais, a Cedec-MG divulga dicas de autoproteção e de desenvolvimento da percepção de risco junto à população. Entre as principais recomendações da Defesa Civil estão:

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• Evitar transitar por áreas alagadas ou tentar atravessar enxurradas, mesmo que o nível da água pareça baixo
• Não se abrigar debaixo de árvores durante tempestades, devido ao risco de quedas e descargas elétricas
• Desligar aparelhos elétricos da tomada em caso de raios ou risco de inundação
• Ficar atento a sinais de deslizamentos, como trincas em paredes, estalos no solo, inclinação de postes e árvores ou surgimento de água barrenta em encostas
• Procurar imediatamente um local seguro ao perceber qualquer indício de movimentação de terra e solicite uma vistoria da Defesa Civil pelo número 199
• Seguir rigorosamente as orientações da Defesa Civil e dos órgãos oficiais

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