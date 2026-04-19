Zona da Mata segue em alerta após chuva com granizo em Santos Dumont

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

As regiões Sul e Sudeste da Zona da Mata, além do Vale do Mucuri, permanecem em alerta neste domingo (19/4) para pancadas de chuva, ventos intensos e possibilidade de granizo. O aviso ocorre após o temporal que atingiu Santos Dumont, na noite de ontem (18/4).

Segundo a Defesa Civil, a previsão indica pancadas de chuva entre a tarde e a noite, provocadas pela umidade vinda do oceano, especialmente na Zona da Mata. Em Santos Dumont, as ocorrências foram registradas principalmente nos bairros Antônio Afonso, Água Espraiada, São Sebastião e Boa Vista, além da da região do 4º Depósito. Não houve registro de vítimas.

O Bairro Antônio Afonso concentrou o maior número de atendimentos, com oito chamados. A Defesa Civil também atuou em atendimentos nos bairros Água Espraiada, São Sebastião e Boa Vista.

A Cemig informou que, após a forte chuva no início da noite de sábado, houve problemas na rede elétrica causados pela queda de objetos sobre a fiação. “O maior número de clientes teve o fornecimento restabelecido às 20h20 da mesma noite. Os demais consumidores foram sendo normalizados gradualmente até 0h de ontem, restabelecendo a energia para 100% dos clientes afetados pelo temporal”, informou a companhia em nota.

Previsão no estado

Para esta segunda-feira (20/4), a Defesa Civil prevê céu parcialmente nublado em todo o estado. Há chance de chuva fraca e isolada na porção Leste, abrangendo a Zona da Mata, os vales do Rio Doce e Mucuri, além da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As temperaturas mínimas podem chegar a 14°C no Sul e Sudoeste de Minas. Nas demais regiões, os termômetros devem variar entre 16°C e 19°C. Durante a tarde, as máximas podem alcançar entre 30°C e 32°C no Norte de Minas e no Triângulo Mineiro, e entre 27°C e 31°C nas demais áreas do estado.

Com os alertas, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG) informa que vem acompanhando a evolução dos modelos meteorológicos por meio do Centro de Inteligência em Defesa Civil (Cindec).

"Reforçamos que permanecemos atentos à evolução das condições climáticas em todo o território mineiro, adotando as providências necessárias para a redução de riscos e a proteção da população, com base nos princípios da prevenção, da transparência, da atuação integrada e da proteção à vida", diz.

Além das ações estruturantes e operacionais, a Cedec-MG divulga dicas de autoproteção e de desenvolvimento da percepção de risco junto à população. Entre as principais recomendações da Defesa Civil estão:



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

• Evitar transitar por áreas alagadas ou tentar atravessar enxurradas, mesmo que o nível da água pareça baixo

• Não se abrigar debaixo de árvores durante tempestades, devido ao risco de quedas e descargas elétricas

• Desligar aparelhos elétricos da tomada em caso de raios ou risco de inundação

• Ficar atento a sinais de deslizamentos, como trincas em paredes, estalos no solo, inclinação de postes e árvores ou surgimento de água barrenta em encostas

• Procurar imediatamente um local seguro ao perceber qualquer indício de movimentação de terra e solicite uma vistoria da Defesa Civil pelo número 199

• Seguir rigorosamente as orientações da Defesa Civil e dos órgãos oficiais