Outono 2026: quando começa e quais as características da nova estação

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O outono de 2026 já tem data e hora marcadas para começar no hemisfério sul. A nova estação terá início oficialmente no dia 20 de março, uma sexta-feira, às 11h45, pelo horário de Brasília. Este momento marca o fim do verão e o começo de um período de temperaturas mais amenas.

O fenômeno que determina o início da estação é o equinócio de outono. Neste dia, a luz solar incide de forma igual sobre os dois hemisférios do planeta, fazendo com que o dia e a noite tenham durações muito próximas. A partir dessa data, os dias começam a ficar progressivamente mais curtos e as noites mais longas.

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O que esperar do clima no outono

O outono é conhecido como uma estação de transição. Ele faz a ponte entre o calor e a umidade do verão e o frio mais seco do inverno. Por isso, as mudanças no clima ocorrem de maneira gradual, com uma queda progressiva das temperaturas, sentida principalmente durante as noites e as madrugadas.

Outra característica marcante é a redução do volume de chuvas na maior parte do Brasil, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Essa diminuição da umidade costuma deixar o ar mais seco e o céu mais limpo, com menos nuvens. A cena clássica das folhas amareladas e secas caindo das árvores, mais visível no Sul e em parte do Sudeste, acontece porque as plantas diminuem seu metabolismo para poupar energia e se preparar para o inverno.

Previsão para cada região do Brasil

Sul e Sudeste: são as regiões onde a mudança é sentida de forma mais clara, com quedas de temperatura mais acentuadas e a chegada das primeiras massas de ar frio. Nevoeiros são comuns no início das manhãs, e há possibilidade de geadas nas áreas de serra do Sul no final da estação.

Centro-Oeste: o principal destaque é a queda expressiva da umidade relativa do ar. Os dias costumam ser ensolarados e secos, com grande amplitude térmica, ou seja, uma diferença significativa entre a temperatura máxima do dia e a mínima da noite.

Nordeste: a estação traz uma redução gradual das chuvas, principalmente na faixa que vai do interior da Bahia até o Maranhão. No litoral, as temperaturas continuam elevadas, mas o calor se torna menos intenso em comparação com o verão.

Norte: o outono marca o início do período de menor volume de chuvas na maior parte da região, embora o clima continue quente e úmido. Esse período é popularmente conhecido como "verão amazônico". Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.