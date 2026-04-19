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Bairros da Grande BH podem ficar sem água na quarta (22/4)

Manutenção operacional pode deixar locais de Betim com intermitência no abastecimento ao longo de quarta-feira

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
19/04/2026 12:28

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Imagem de torneira sem água. Falta de água.
Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos crédito: PIxabay / Reprodução

Bairros de Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta quarta-feira (22/4), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

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A empresa informou que a intermitência no abastecimento pode ocorrer até a noite de quarta-feira devido a uma manutenção programada.

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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros podem ser atingidos?

  • Amarante
  • Imbicuru
  • Laranjeiras
  • Nova Baden
  • Parque das Acácias
  • São Cristóvão
  • São Miguel
  • Vila Cristina
  • Vila Inconfidência

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