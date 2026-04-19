Bairros da Grande BH podem ficar sem água na quarta (22/4)
Manutenção operacional pode deixar locais de Betim com intermitência no abastecimento ao longo de quarta-feira
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Bairros de Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta quarta-feira (22/4), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
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A empresa informou que a intermitência no abastecimento pode ocorrer até a noite de quarta-feira devido a uma manutenção programada.
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De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.
Quais bairros podem ser atingidos?
- Amarante
- Imbicuru
- Laranjeiras
- Nova Baden
- Parque das Acácias
- São Cristóvão
- São Miguel
- Vila Cristina
- Vila Inconfidência