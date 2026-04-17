Coleta de lixo precária em ruas íngremes causa transtorno em cidade da RMBH
Bairro de cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte também sofre com ruas esburacadas e sujas, falta de saneamento básico e outros problemas
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Moradores do Bairro São Damião, em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, têm sofrido com a falta de coleta de lixo. Isso porque os caminhões não conseguem acessar a parte das ruas do bairro, que são muito íngremes. O bairro também enfrenta outros problemas, como a falta de rede de esgoto, e vias esburacadas e sujas.
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O advogado João Batista, de 48 anos, morador do bairro desde 2022, relata que mesmo nas ruas que o caminhão consegue acessar, a coleta de lixo não acontece com regularidade. “Tem vez que fica a semana toda sem recolher lixo. Você olha a rua e as lixeiras estão todas lotadas de lixo. Só tem uma rua, em que o caminhão passa regularmente, três vezes por semana”, diz. Segundo João, ele e alguns outros moradores já reclamaram diversas vezes com a prefeitura, e chegaram a propor soluções, mas o problema não foi resolvido.
Procurada pela reportagem do Estado de Minas, a Prefeitura de Vespasiano afirmou que a coleta de lixo convencional no Bairro São Damião é realizada às terças, quintas e sábados. A Prefeitura também disse que, nas ruas que não podem ser acessadas pelo caminhão, foi acordado com os moradores que o lixo deve ser depositado em pontos estratégicos, possibilitando a realização da coleta.
Entretanto, de acordo com João, os moradores solicitaram lixeiras para dispor nesses pontos estratégicos, que não foram fornecidas pelo executivo.
“Nós pedimos para a prefeitura fabricar pra gente seis lixeiras de tambor, e nós mesmos nos comprometemos a instalar nos lugares onde os caminhões têm acesso, e falar com os moradores dessas ruas para subir e colocar os lixos nas lixeiras, e o caminhão vir e pegar. Porque se deixar lixo a céu aberto nessas esquinas, vem cavalo, cachorro e rasga o lixo todo. Nós estamos esperando isso há mais de ano”, relatou.
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Outros problemas
Além da coleta de lixo precária, o bairro São Damião enfrenta outros problemas, que já se estendem por muitos anos. João conta que, há cerca de seis anos, um bueiro que se rompeu na Rua Aquidaban, paralela à rodovia MG-010, abriu uma cratera, que só foi aumentando. Para solucionar o caso, os moradores também acionaram a prefeitura, que, segundo eles, nunca se responsabilizou.
“Só eu já fui à prefeitura 5 vezes, tem moradores que já foram 8, 10 vezes, temos muitos protocolos lá na prefeitura, em relação a isso. E além disso, o bairro aqui é totalmente abandonado. Toda vez, eles alegam que a prefeitura está sem dinheiro. Se você for na região central de Vespasiano, parece que você está em outro país, em outra cidade, E os bairros que pertencem a Vespasiano, tudo esculachado, tudo jogado”, acrescenta João que também aponta problemas como buracos nas ruas, que frequentemente estão sujas e com mato alto e a falta de saneamento básico. “Tem moradores que moram aqui há 30 anos e não tem uma rede de esgoto”, diz.
Novamente questionada, a Prefeitura de Vespasiano alegou que, em fevereiro, a rede de escoamento de águas pluviais foi limpa, garantindo a desobstrução do sistema. Também afirmou que está em andamento uma ação de asfaltamento no bairro.
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“Além disso, também foram executados serviços de capina, poda e varrição das vias do bairro”, disse a nota da prefeitura. João relatou que, após a realização desse serviço, o mato não foi recolhido. “Foi feita aquela capina de passeio e o mato continua jogado na rua do mesmo jeito”, observou.