Coleta de lixo precária em ruas íngremes causa transtorno em cidade da RMBH

Moradores do Bairro São Damião, em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, têm sofrido com a falta de coleta de lixo. Isso porque os caminhões não conseguem acessar a parte das ruas do bairro, que são muito íngremes. O bairro também enfrenta outros problemas, como a falta de rede de esgoto, e vias esburacadas e sujas.

O advogado João Batista, de 48 anos, morador do bairro desde 2022, relata que mesmo nas ruas que o caminhão consegue acessar, a coleta de lixo não acontece com regularidade. “Tem vez que fica a semana toda sem recolher lixo. Você olha a rua e as lixeiras estão todas lotadas de lixo. Só tem uma rua, em que o caminhão passa regularmente, três vezes por semana”, diz. Segundo João, ele e alguns outros moradores já reclamaram diversas vezes com a prefeitura, e chegaram a propor soluções, mas o problema não foi resolvido.

Procurada pela reportagem do Estado de Minas, a Prefeitura de Vespasiano afirmou que a coleta de lixo convencional no Bairro São Damião é realizada às terças, quintas e sábados. A Prefeitura também disse que, nas ruas que não podem ser acessadas pelo caminhão, foi acordado com os moradores que o lixo deve ser depositado em pontos estratégicos, possibilitando a realização da coleta.

Entretanto, de acordo com João, os moradores solicitaram lixeiras para dispor nesses pontos estratégicos, que não foram fornecidas pelo executivo.

“Nós pedimos para a prefeitura fabricar pra gente seis lixeiras de tambor, e nós mesmos nos comprometemos a instalar nos lugares onde os caminhões têm acesso, e falar com os moradores dessas ruas para subir e colocar os lixos nas lixeiras, e o caminhão vir e pegar. Porque se deixar lixo a céu aberto nessas esquinas, vem cavalo, cachorro e rasga o lixo todo. Nós estamos esperando isso há mais de ano”, relatou.



Outros problemas

Cratera aberta há seis anos causa transtorno em bairro de Vespasiano (MG) Imagens cedidas ao Estado de Minas

Além da coleta de lixo precária, o bairro São Damião enfrenta outros problemas, que já se estendem por muitos anos. João conta que, há cerca de seis anos, um bueiro que se rompeu na Rua Aquidaban, paralela à rodovia MG-010, abriu uma cratera, que só foi aumentando. Para solucionar o caso, os moradores também acionaram a prefeitura, que, segundo eles, nunca se responsabilizou.

“Só eu já fui à prefeitura 5 vezes, tem moradores que já foram 8, 10 vezes, temos muitos protocolos lá na prefeitura, em relação a isso. E além disso, o bairro aqui é totalmente abandonado. Toda vez, eles alegam que a prefeitura está sem dinheiro. Se você for na região central de Vespasiano, parece que você está em outro país, em outra cidade, E os bairros que pertencem a Vespasiano, tudo esculachado, tudo jogado”, acrescenta João que também aponta problemas como buracos nas ruas, que frequentemente estão sujas e com mato alto e a falta de saneamento básico. “Tem moradores que moram aqui há 30 anos e não tem uma rede de esgoto”, diz.

Mato alto e ruas esburacadas compõe cenário do bairro São Damião (MG), em Vespasiano (MG) Imagens cedidas ao Estado de Minas

Novamente questionada, a Prefeitura de Vespasiano alegou que, em fevereiro, a rede de escoamento de águas pluviais foi limpa, garantindo a desobstrução do sistema. Também afirmou que está em andamento uma ação de asfaltamento no bairro.

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“Além disso, também foram executados serviços de capina, poda e varrição das vias do bairro”, disse a nota da prefeitura. João relatou que, após a realização desse serviço, o mato não foi recolhido. “Foi feita aquela capina de passeio e o mato continua jogado na rua do mesmo jeito”, observou.

