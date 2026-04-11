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TORNEIRAS SECAS

Falta de energia interrompe abastecimento de água em bairros de BH

Abastecimento deve ser normalizado gradualmente após retorno da energia elétrica

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
11/04/2026 13:41 - atualizado em 11/04/2026 13:52

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torneira prateada com água caindo
Falta de energia afeta abastecimento em diversos bairros da capital crédito: Reprodução/ Pixabay

O fim de semana pode ser de torneiras secas para moradores de diversos bairros de Belo Horizonte (MG). Moradores podem enfrentar intermitência no abastecimento de água neste sábado (11/4), devido à falta de energia elétrica por parte da concessionária responsável.

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De acordo com a Copasa, a previsão é que o fornecimento seja normalizado de forma gradativa assim que a energia elétrica for restabelecida.

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Veja a lista de bairros afetados

  • Águas Claras
  • Brasil Industrial
  • Cardoso
  • Castanheira
  • Diamante
  • Distrito Industrial do Jatobá
  • Eliana Silva
  • Jatobá
  • Novo Santa Cecília
  • Petrópolis
  • Santa Cecília
  • Santa Rita
  • Solar do Barreiro
  • Urucuia
  • Vale do Jatobá
  • Vila Corumbiara
  • Vila Ecológica
  • Vila Formosa
  • Vila Pinho
  • Vitória da Conquista

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