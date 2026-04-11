TORNEIRAS SECAS
Falta de energia interrompe abastecimento de água em bairros de BH
Abastecimento deve ser normalizado gradualmente após retorno da energia elétrica
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11/04/2026 13:41 - atualizado em 11/04/2026 13:52
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De acordo com a Copasa, a previsão é que o fornecimento seja normalizado de forma gradativa assim que a energia elétrica for restabelecida.
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Veja a lista de bairros afetados
- Águas Claras
- Brasil Industrial
- Cardoso
- Castanheira
- Diamante
- Distrito Industrial do Jatobá
- Eliana Silva
- Jatobá
- Novo Santa Cecília
- Petrópolis
- Santa Cecília
- Santa Rita
- Solar do Barreiro
- Urucuia
- Vale do Jatobá
- Vila Corumbiara
- Vila Ecológica
- Vila Formosa
- Vila Pinho
- Vitória da Conquista