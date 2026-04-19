BH pode ter pancadas de chuva neste domingo (19/4), segundo Defesa Civil

Belo Horizonte pode ter pancadas de chuva neste domingo (19/4), segundo a Defesa Civil municipal. O alerta do órgão é válido até as 8h desta segunda-feira (20/4).

A Defesa Civil de BH informa que as chuvas podem ter volume de 20mm, com rajadas de vento em torno de 40 km/h.

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Apesar da possibilidade de pancadas de chuva, o domingo na capital mineira é de sol com máxima estimada em 30 °C, segundo a Defesa Civil municipal.

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