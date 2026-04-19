BH pode ter pancadas de chuva neste domingo (19/4), segundo Defesa Civil
Alerta é válido até as 8h desta segunda-feira (20/4); precipitações podem ter volume de 20mm, com rajadas de vento em torno de 40 km/h
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Belo Horizonte pode ter pancadas de chuva neste domingo (19/4), segundo a Defesa Civil municipal. O alerta do órgão é válido até as 8h desta segunda-feira (20/4).
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A Defesa Civil de BH informa que as chuvas podem ter volume de 20mm, com rajadas de vento em torno de 40 km/h.
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Apesar da possibilidade de pancadas de chuva, o domingo na capital mineira é de sol com máxima estimada em 30 °C, segundo a Defesa Civil municipal.
RECOMENDAÇÕES DURANTE A CHUVA
- Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.