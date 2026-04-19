Assine
overlay
Início Gerais
ANOTE NO CALENDÁRIO

Quais são os próximos feriados e pontos facultativos em MG

O ano ainda promete bons descansos; confira a lista completa de feriados e pontos facultativos para organizar suas viagens e aproveitar ao máximo

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
19/04/2026 12:13 - atualizado em 19/04/2026 12:30

compartilhe

SIGA
×
Veja os feriados e pontos facultativos em 2026
Veja os feriados e pontos facultativos em 2026 crédito: FreePik

O ano de 2026 já está a todo vapor, mas o calendário ainda reserva ótimas oportunidades para descansar e viajar. Com o feriado de Tiradentes (21 de abril) se aproximando, é o momento perfeito para se planejar para as pausas que vêm por aí. Para os mineiros, o ano está repleto de feriados que caem próximos aos fins de semana, ideais para emendar e aproveitar um descanso prolongado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Próximos feriados e pontos facultativos de 2026

Fique atento às datas e comece a organizar sua agenda. Muitos dos próximos feriados de 2026 são perfeitos para pequenas viagens ou para simplesmente colocar o descanso em dia, com várias chances de feriadão.

Leia Mais

Feriados

  • 1º de maio: Dia do Trabalho (sexta-feira)

  • 15 de agosto - Dia de Assunção de Nossa Senhora (feriado municipal em Belo Horizonte e demais cidades do estado nas quais o Poder Executivo Municipal tenha decretado) - (sábado)

  • 7 de setembro: Independência do Brasil (segunda-feira)

  • 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)

  • 2 de novembro: Finados (segunda-feira)

  • 15 de novembro: Proclamação da República (domingo)

  • 20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (sexta-feira)

  • 8 de dezembro: Consagração à Imaculada Conceição (feriado municipal em Belo Horizonte e demais cidades do Estado nas quais o Poder Executivo Municipal tenha decretado ) (terça-feira)

  • 25 de dezembro: Natal (sexta-feira)

Principais Pontos Facultativos

  • 4 de junho: Corpus Christi (quinta-feira)

  • 30 de outubro: Dia do Servidor Público (sexta-feira)

  • 7 de dezembro: Consagração à Imaculada Conceição (segunda-feira) - Belo Horizonte e demais cidades do estado nas quais o Poder Executivo Municipal tenha decretado

  • 31 de dezembro: Véspera de Ano Novo (quinta-feira)

Planeje-se com antecedência

Com vários feriados caindo em segundas, sextas ou terças-feiras, 2026 é um ano excelente para quem gosta de fins de semana prolongados. A dica é se programar com antecedência para garantir os melhores preços em passagens e hospedagens.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial e verificado por um editor humano para garantir sua precisão.

Tópicos relacionados:

feriados mg minas-gerais pontos-facultativos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay