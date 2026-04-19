Quais são os próximos feriados e pontos facultativos em MG

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ano de 2026 já está a todo vapor, mas o calendário ainda reserva ótimas oportunidades para descansar e viajar. Com o feriado de Tiradentes (21 de abril) se aproximando, é o momento perfeito para se planejar para as pausas que vêm por aí. Para os mineiros, o ano está repleto de feriados que caem próximos aos fins de semana, ideais para emendar e aproveitar um descanso prolongado.

Próximos feriados e pontos facultativos de 2026

Fique atento às datas e comece a organizar sua agenda. Muitos dos próximos feriados de 2026 são perfeitos para pequenas viagens ou para simplesmente colocar o descanso em dia, com várias chances de feriadão.

Leia Mais

Feriados

1º de maio: Dia do Trabalho (sexta-feira)

15 de agosto - Dia de Assunção de Nossa Senhora (feriado municipal em Belo Horizonte e demais cidades do estado nas quais o Poder Executivo Municipal tenha decretado) - (sábado)

7 de setembro: Independência do Brasil (segunda-feira)

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)

2 de novembro: Finados (segunda-feira)

15 de novembro: Proclamação da República (domingo)

20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (sexta-feira)

8 de dezembro: Consagração à Imaculada Conceição (feriado municipal em Belo Horizonte e demais cidades do Estado nas quais o Poder Executivo Municipal tenha decretado ) (terça-feira)

25 de dezembro: Natal (sexta-feira)

Principais Pontos Facultativos

4 de junho: Corpus Christi (quinta-feira)

30 de outubro : Dia do Servidor Público (sexta-feira)

7 de dezembro: Consagração à Imaculada Conceição (segunda-feira) - Belo Horizonte e demais cidades do estado nas quais o Poder Executivo Municipal tenha decretado

31 de dezembro: Véspera de Ano Novo (quinta-feira)

Planeje-se com antecedência

Com vários feriados caindo em segundas, sextas ou terças-feiras, 2026 é um ano excelente para quem gosta de fins de semana prolongados. A dica é se programar com antecedência para garantir os melhores preços em passagens e hospedagens.

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