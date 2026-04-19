Ponto facultativo ou feriado: entenda a diferença legal

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Com a proximidade de datas comemorativas, é comum surgir a dúvida: será feriado ou ponto facultativo? Embora ambos possam resultar em um dia de descanso, as implicações legais para trabalhadores do setor privado e servidores públicos são bem diferentes. Entender essa distinção é fundamental para conhecer seus direitos e planejar suas folgas.

A próxima terça-feira (21/4), por exemplo, é feriado nacional. Já na segunda foi decretado ponto facultativo para servidores federais e muitos órgãos estaduais/municipais. De forma resumida, diferentemente de um feriado oficial, o ponto facultativo é uma data em que a dispensa do trabalho é opcional, ficando a critério do empregador decidir se haverá ou não expediente.

Qual a diferença entre feriado e ponto facultativo?

A principal diferença está na obrigatoriedade da dispensa do trabalho. Veja como cada um funciona:

Feriado

Feriados são datas comemorativas estabelecidas por lei (federal, estadual ou municipal), que garantem a folga remunerada a todos os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O trabalho nesses dias é, em regra, proibido. Caso a empresa convoque o funcionário, deve pagar o dia em dobro ou conceder uma folga compensatória em outra data.

Exemplos de feriados nacionais: 1º de janeiro (Confraternização Universal), 21 de abril (Tiradentes), 7 de setembro (Independência do Brasil) e 25 de dezembro (Natal).

Ponto Facultativo

O ponto facultativo é decretado pelo poder público e vale, a princípio, apenas para os servidores de repartições públicas. Para as empresas do setor privado, a data é considerada um dia útil normal. A decisão de conceder ou não a folga fica a critério do empregador, podendo haver negociação para compensação de horas. Datas como carnaval e Corpus Christi são tradicionalmente pontos facultativos nacionais, embora possam ser feriados locais, dependendo da legislação municipal ou estadual.

Um exemplo de mudança: o Dia da Consciência Negra

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é um excelente exemplo de como o status de uma data pode mudar. Por muitos anos, a data foi feriado em apenas alguns estados e cerca de 1.200 municípios, gerando dúvidas em outras localidades. No entanto, essa situação mudou.

Desde 2024, com a sanção da Lei nº 14.759/2023, o Dia da Consciência Negra é um feriado nacional. Isso significa que a folga é obrigatória em todo o território brasileiro, seguindo as mesmas regras de outros feriados nacionais.

Como saber se você terá folga?

Para não ter dúvidas, o melhor caminho é sempre se informar:

Consulte o RH da sua empresa: O departamento de Recursos Humanos é a fonte mais segura para confirmar o calendário de trabalho da companhia.

Verifique a legislação local: Fique atento aos decretos da sua prefeitura e do governo do seu estado, pois eles podem determinar feriados específicos que não se aplicam a outras regiões.

Confira a convenção coletiva: Acordos e convenções coletivas da sua categoria profissional podem estabelecer regras próprias para feriados e pontos facultativos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este conteúdo foi gerado e revisado por inteligência artificial, mas a informação foi checada para garantir sua precisão e conformidade com a legislação vigente até a data de publicação.