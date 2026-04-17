Feriado de Tiradentes: 5 destinos incríveis a um pulo de Belo Horizonte
De cidades históricas a refúgios na natureza, selecionamos roteiros para todos os gostos e bolsos que ficam a poucas horas da capital mineira
O feriado de Tiradentes é a oportunidade perfeita para uma pausa na rotina e explorar as belezas de Minas Gerais. Se você mora em Belo Horizonte ou está de passagem pela capital, saiba que há destinos incríveis a poucas horas de viagem, ideais para um bate e volta ou uma estadia curta. Preparamos uma lista com cinco sugestões que combinam história, natureza e cultura.
1. Ouro Preto
A apenas 100 km de BH, Ouro Preto é um museu a céu aberto e Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. Suas ladeiras de paralelepípedos conduzem a igrejas barrocas deslumbrantes, como a de São Francisco de Assis, obra-prima de Aleijadinho. Aproveite para visitar o Museu da Inconfidência e mergulhar na história que dá nome ao feriado.
Leia Mais
-
Pontos turísticos em Minas Gerais: história, cultura e natureza
-
Bate e volta saindo de BH: 5 cidades vizinhas para passeios de um dia
-
Minas Gerais é eleito um dos melhores destinos do planeta para 2026
2. Tiradentes
Que tal passar o feriado na cidade que leva o nome do mártir da Inconfidência Mineira? A cerca de 190 km da capital, Tiradentes é puro charme. Com suas casinhas coloniais coloridas, lojas de artesanato e uma gastronomia renomada, a cidade é o cenário ideal para dias de tranquilidade e boa comida. Não deixe de fazer o passeio de maria-fumaça até São João del Rei.
3. Instituto Inhotim (Brumadinho)
Para quem busca uma experiência única que une arte e natureza, Inhotim é o destino certo. Localizado em Brumadinho, a 60 km de BH, o maior centro de arte contemporânea a céu aberto da América Latina impressiona com suas galerias e instalações espalhadas por um jardim botânico espetacular. Reserve um dia inteiro para explorar o parque com calma.
4. Serra do Cipó
Se a ideia é se reconectar com a natureza, a Serra do Cipó é a escolha perfeita. A aproximadamente 100 km de Belo Horizonte, a região oferece um parque nacional repleto de cachoeiras, cânions e trilhas para todos os níveis de aventureiros. É o refúgio ideal para quem quer relaxar e recarregar as energias em meio a paisagens exuberantes.
5. Lavras Novas
Este charmoso distrito de Ouro Preto, a cerca de 115 km de BH, combina o clima rústico das montanhas com um toque de aventura. Lavras Novas é famosa por suas pousadas aconchegantes, mirantes com vistas de tirar o fôlego e opções de passeios de quadriciclo e jeep. Ao anoitecer, a Rua Principal ganha vida com seus bares e restaurantes acolhedores.