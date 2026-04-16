Por que Tiradentes é o único brasileiro com feriado na data de sua morte?

Considerado um dos feriados nacionais mais importantes do Brasil, o dia 21 de abril carrega uma particularidade ao celebrar a morte, e não o nascimento de uma figura histórica. A data homenageia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, executado em 1792 por sua participação na Inconfidência Mineira, um dos primeiros movimentos pela independência do país.

O contexto da Inconfidência Mineira

No final do século 18, a capitania de Minas Gerais, coração da extração de ouro no Brasil Colônia, vivia um clima de grande insatisfação. A Coroa Portuguesa impunha pesados impostos sobre a produção mineral, como o "quinto", que correspondia a 20% de todo o ouro extraído. Ameaças de cobrança intensificaram a revolta entre a elite local, intelectuais e militares.

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A conspiração e a traição

Inspirados pelos ideais iluministas e pela independência dos Estados Unidos, um grupo planejou a Inconfidência Mineira, um movimento que buscava proclamar uma república na região. Entre os conspiradores estava Tiradentes, um alferes que se tornou o mais fervoroso propagandista da causa. No entanto, o movimento foi desmantelado antes mesmo de começar, graças à delação de um de seus membros, Joaquim Silvério dos Reis, que traiu seus companheiros em troca do perdão de suas dívidas com a Coroa.

A sentença e a execução

Com a conspiração exposta, os líderes foram presos e julgados. Durante o processo, Tiradentes assumiu toda a responsabilidade pelo movimento, isentando os demais envolvidos. Enquanto outros conspiradores foram condenados ao exílio, ele recebeu a pena máxima. Em 21 de abril de 1792, foi enforcado em praça pública no Rio de Janeiro. Seu corpo foi esquartejado e as partes foram expostas em postes.

De traidor a herói nacional

Por quase um século, a figura de Tiradentes foi vista como a de um traidor. Sua imagem só foi resgatada após a Proclamação da República, em 1889, pois o novo regime precisava de heróis que simbolizassem a luta contra a monarquia e a busca por ideais republicanos. Tiradentes, o mártir que deu a vida pela causa, foi a escolha perfeita. A data de sua execução foi transformada em feriado nacional, e ele foi elevado ao panteão dos heróis do Brasil, um símbolo de liberdade e resistência.

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*Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial.