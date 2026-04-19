Por que 23 de abril não é feriado nacional?
A data é feriado estadual no Rio de Janeiro e dia do santo guerreiro; saiba mais sobre a origem da celebração e por que ela não se aplica a todo o país
compartilheSIGA
O dia 23 de abril é marcado por celebrações a São Jorge, um dos santos mais populares do catolicismo e de religiões de matriz africana. No entanto, apesar da forte devoção em várias partes do Brasil, a data não é um feriado nacional. A folga é garantida por lei apenas no estado do Rio de Janeiro e em alguns municípios específicos pelo país.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Por que é feriado no Rio de Janeiro?
No Rio de Janeiro, o Dia de São Jorge é feriado estadual desde 2008, instituído pela Lei nº 5.198. A data, porém, já era feriado municipal na capital fluminense desde 2001. A devoção ao santo guerreiro é uma marca cultural do estado, com missas, procissões e festas que mobilizam milhares de fiéis anualmente. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) validou a constitucionalidade da lei, reforçando a legitimidade do feriado.
Leia Mais
-
-
Qual a origem dos feriados? A história que o seu calendário não conta
Quem foi São Jorge?
Jorge da Capadócia foi um soldado do Império Romano que, segundo a tradição, viveu no século 3. Ele teria sido martirizado por se recusar a renunciar à sua fé cristã durante a perseguição do imperador Diocleciano. A sua figura histórica é associada à coragem e à resistência.
A imagem mais famosa do santo, lutando contra um dragão, é uma lenda popularizada na Idade Média, principalmente pela obra "Lenda Dourada", do século 13. Essa narrativa simboliza a vitória do bem contra o mal e consolidou sua imagem como um santo guerreiro protetor.
Devoção no Brasil: sincretismo e cultura popular
A popularidade de São Jorge no Brasil está diretamente ligada ao sincretismo religioso. Nas religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, ele é sincretizado com Ogum, o orixá guerreiro, senhor dos metais e dos caminhos. Essa fusão de crenças ampliou sua devoção por todo o território nacional.
O santo também é padroeiro de diversas instituições, como da cavalaria do Exército Brasileiro, dos escoteiros e de times de futebol, como o Sport Club Corinthians Paulista, que tem uma forte identificação com sua figura.
Qual a diferença entre feriado nacional e estadual?
Para que uma data seja considerada feriado em todo o Brasil, é necessária a aprovação de uma lei federal. Atualmente, os feriados nacionais fixos são:
-
1º de janeiro: Confraternização Universal
-
21 de abril: Tiradentes
-
1º de maio: Dia do Trabalho
-
7 de setembro: Independência do Brasil
-
12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida
-
2 de novembro: Finados
-
15 de novembro: Proclamação da República
-
20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
-
25 de dezembro: Natal
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O Dia da Consciência Negra, por exemplo, tornou-se feriado nacional em dezembro de 2023, após a sanção da Lei nº 14.759. Sem uma legislação federal que determine o 23 de abril como feriado, a data segue sendo uma celebração de âmbito estadual ou municipal, restrita aos locais que possuem leis próprias para isso.