São Jorge: onde é feriado nesta quinta-feira (23/4)

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O dia 23 de abril é dedicado a São Jorge, um dos santos mais populares do catolicismo e de outras religiões, como a umbanda. Conhecido como o Santo Guerreiro, sua data é marcada por celebrações, festas e, para muitos, um dia de folga. A data é feriado em diversas localidades do Brasil, com destaque para o estado do Rio de Janeiro.

No Rio de Janeiro, o Dia de São Jorge é feriado estadual, instituído por lei. Portanto, a folga é válida para todos os 92 municípios fluminenses. Além disso, tanto a Prefeitura do Rio quanto o Governo do Estado decretaram ponto facultativo na sexta-feira, 24 de abril, criando um feriadão de quatro dias para os servidores públicos e proporcionando uma pausa prolongada na semana.

Onde mais é feriado?

A devoção a São Jorge se espalha por todo o país. Em diversos municípios que têm o santo como padroeiro, a data também é feriado municipal oficial. É o caso, por exemplo, de São Jorge do Ivaí e São Jorge d'Oeste, ambos no Paraná, que também param para celebrar seu padroeiro.

As cidades de São Jorge de Ilhéus (BA) e São Jorge (RS) também têm feriado municipal na quinta-feira.

Como as regras podem mudar, é sempre recomendável consultar o calendário oficial no site da prefeitura da sua cidade para confirmar se o dia 23 de abril é feriado ou ponto facultativo na sua localidade.

Como ficam os serviços

Com o feriado na quinta-feira e o ponto facultativo na sexta em todo o estado do Rio, o funcionamento de serviços e comércios sofre alterações. Veja como fica:

Bancos: as agências bancárias não funcionarão na quinta-feira (23) nos municípios onde a data é feriado. Na sexta-feira (24), o expediente é normal, pois o ponto facultativo não se aplica ao setor.

Órgãos Públicos: repartições públicas estaduais e municipais do Rio de Janeiro estarão fechadas na quinta-feira. Com o ponto facultativo decretado para sexta-feira (24), muitos órgãos públicos terão o expediente suspenso também neste dia, mantendo apenas os serviços essenciais.

Comércio: O funcionamento de lojas de rua e shoppings é facultativo. A abertura depende de acordos firmados entre os sindicatos de lojistas e funcionários. Supermercados e shoppings costumam funcionar em horários especiais. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

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