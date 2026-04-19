Dia de São Jorge é feriado? Entenda por que a data gera dúvida
A data do santo guerreiro é celebrada em 23 de abril, mas apenas alguns locais consideram o dia como feriado oficial; confira se você descansa
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O Dia de São Jorge é celebrado anualmente em 23 de abril. Em 2026, a data cairá em uma quinta-feira e, embora seja um dia de grande devoção popular, não é considerado um feriado nacional. A folga depende de leis estaduais ou municipais específicas, o que significa que apenas algumas localidades pausam suas atividades.
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O caso mais conhecido é o do estado do Rio de Janeiro, onde o dia 23 de abril é feriado estadual, instituído pela Lei nº 5.198, de 2008. A validade da lei foi, inclusive, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No estado, a data é marcada por festas, missas e procissões em homenagem ao santo guerreiro.
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A devoção a São Jorge no Rio também é marcada pelo forte sincretismo religioso, sendo associado a Ogum nas religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, o que amplia ainda mais sua importância cultural.
Onde é feriado no Dia de São Jorge?
Além de todo o estado do Rio de Janeiro, algumas cidades brasileiras também decretam feriado municipal na data. Confira a lista:
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Estado do Rio de Janeiro: Feriado em todos os 92 municípios.
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São Jorge d'Oeste (PR): Feriado municipal.
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São Jorge do Ivaí (PR): Feriado municipal.
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São Jorge de Ilhéus (BA): Feriado municipal.
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São Jorge (RS): Feriado municipal.
Como as regras podem mudar, é sempre recomendável consultar o calendário oficial no site da prefeitura da sua cidade para confirmar se o dia 23 de abril é feriado ou ponto facultativo na sua localidade.
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Quem foi São Jorge?
São Jorge foi um soldado romano que viveu no século 3, na região da Capadócia, atual Turquia. Segundo a tradição cristã, ele foi martirizado por se recusar a renunciar à sua fé durante a perseguição do imperador Diocleciano. A imagem mais famosa do santo o retrata montado em um cavalo branco, lutando contra um dragão, simbolizando a vitória do bem contra o mal.
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Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor.