Dia de São Jorge é feriado? Entenda por que a data gera dúvida

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Dia de São Jorge é celebrado anualmente em 23 de abril. Em 2026, a data cairá em uma quinta-feira e, embora seja um dia de grande devoção popular, não é considerado um feriado nacional. A folga depende de leis estaduais ou municipais específicas, o que significa que apenas algumas localidades pausam suas atividades.

O caso mais conhecido é o do estado do Rio de Janeiro, onde o dia 23 de abril é feriado estadual, instituído pela Lei nº 5.198, de 2008. A validade da lei foi, inclusive, confirmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). No estado, a data é marcada por festas, missas e procissões em homenagem ao santo guerreiro.

Leia Mais

A devoção a São Jorge no Rio também é marcada pelo forte sincretismo religioso, sendo associado a Ogum nas religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, o que amplia ainda mais sua importância cultural.

Onde é feriado no Dia de São Jorge?

Além de todo o estado do Rio de Janeiro, algumas cidades brasileiras também decretam feriado municipal na data. Confira a lista:

Estado do Rio de Janeiro: Feriado em todos os 92 municípios.

São Jorge d'Oeste (PR): Feriado municipal.

São Jorge do Ivaí (PR): Feriado municipal.

São Jorge de Ilhéus ( BA) : Feriado municipal.

São Jorge (RS): Feriado municipal.

Como as regras podem mudar, é sempre recomendável consultar o calendário oficial no site da prefeitura da sua cidade para confirmar se o dia 23 de abril é feriado ou ponto facultativo na sua localidade.

Quem foi São Jorge?

São Jorge foi um soldado romano que viveu no século 3, na região da Capadócia, atual Turquia. Segundo a tradição cristã, ele foi martirizado por se recusar a renunciar à sua fé durante a perseguição do imperador Diocleciano. A imagem mais famosa do santo o retrata montado em um cavalo branco, lutando contra um dragão, simbolizando a vitória do bem contra o mal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este conteúdo foi gerado com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor.