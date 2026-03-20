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São Jorge entre a fé e o povo: livro mostra como o santo virou símbolo brasileiro

São Jorge: O santo do povo e o povo do santo chega às livrarias pela Planeta do Brasil no dia 30

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Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
20/03/2026 10:10

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São Jorge entre a fé e o povo: livro mostra como o santo virou símbolo brasileiro
São Jorge entre a fé e o povo: livro mostra como o santo virou símbolo brasileiro crédito: Reprodução

O historiador Luiz Antonio Simas lança, no próximo dia 30, o livro São Jorge: o santo do povo e o povo do santo, no qual analisa a presença do santo em diferentes tradições religiosas e sua incorporação à cultura brasileira.

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Cultuado por católicos, ortodoxos, anglicanos e muçulmanos, São Jorge reúne diferentes expressões de fé e ocupa um espaço entre religião, mito e história. No Brasil, a devoção ao santo também se manifesta fora dos templos, em espaços do cotidiano e em práticas que dialogam com matrizes africanas.

A obra de Simas descreve como a devoção atravessou períodos de resistência no catolicismo e resistiu ao longo do tempo. O autor também trata da incorporação de São Jorge ao contexto brasileiro, destacando a relação com diferentes práticas religiosas.

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São Jorge: O santo do povo e o povo do santo chega às prateleiras pela editora Planeta do Brasil.

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