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ABRE E FECHA NA CAPITAL

O comércio de BH vai funcionar no feriado de Tiradentes?

CDL/BH define regras para que estabelecimentos, incluindo shoppings, possam abrir na próxima terça-feira, 21 de abril

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
16/04/2026 14:02

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No caso de combinar condições com o vendedor (quando a loja não oferece a política de troca), é importante registrar de alguma maneira esse acordo para poder apresentar ao Procon em caso de não cumprimento.
Abertura de lojas que dependem da mão de obra de funcionários no feriado de 21 de abril vai precisar seguir uma série de normas determinadas pela CDL/BH crédito: Tânia Rego/Agência Brasil

O comércio de Belo Horizonte pode funcionar na próxima terça-feira (21/4), no feriado de Tiradentes. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) autorizou o funcionamento dos estabelecimentos desde que sigam o estabelecido pela Convenção Coletiva de Trabalho específica para essa data.

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As seguintes normas devem ser seguidas para o funcionamento das lojas que necessitem da mão de obra de funcionários:

  • Jornada de oito horas, com mínimo de uma hora de intervalo.
  • Realizar o pagamento de R$ 70 a título de alimentação, que deverá ser pago junto com o salário do mês trabalhado.
  • Jornada de hora extra com o adicional de 100%.
  • Conceder folga compensatória no prazo máximo de 60 dias contados do mês em que recair o feriado trabalhado, desde que a compensação não coincida com outro feriado ou com o repouso semanal remunerado.
  • Decorrido o prazo acima, se o empregador não tiver concedido a folga, o empregado fará jus ao recebimento de horas extras, pagas com o adicional de 100% sobre o valor do salário-hora normal.
  • Fornecer ao empregado vale-transporte para o trabalho,

A CDL/BH também divulgou como deve ocorrer o funcionamento dos shoppings. Eles estão autorizados a funcionar nos seguintes horários:

Shoppings Cidade, Norte e Anchieta Garden: das 10h às 16h.

Demais shoppings: das 14 às 20h.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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