Empresas podem descontar o dia 20 de abril? Entenda as regras
A emenda de feriados com ponto facultativo sempre gera dúvidas; veja o que a lei diz sobre o desconto no pagamento e proteja seus direitos trabalhistas
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A proximidade de feriados prolongados frequentemente traz à tona uma dúvida comum no mundo corporativo: o que é, de fato, o ponto facultativo? Diferentemente de um feriado oficial, o ponto facultativo é uma data em que a dispensa do trabalho é opcional, ficando a critério do empregador decidir se haverá ou não expediente.
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A empresa pode me obrigar a trabalhar?
Sim. Como o ponto facultativo não é considerado um feriado nacional, estadual ou municipal pela legislação, a empresa privada não tem a obrigação de conceder folga a seus funcionários. A decisão de operar normalmente ou dispensar a equipe cabe inteiramente à gestão. Geralmente, a medida é mais comum em órgãos públicos, mas não se aplica automaticamente ao setor privado.
Faltei no ponto facultativo. Podem descontar do meu salário?
Se a empresa decidiu manter o expediente normal e o funcionário faltar sem apresentar uma justificativa legal (como um atestado médico), a ausência é considerada uma falta injustificada. Nesse caso, a empresa tem o direito de descontar o dia não trabalhado do salário do colaborador. É importante ressaltar que, conforme a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST), os descontos salariais não podem ultrapassar 70% do salário bruto, garantindo que o trabalhador receba ao menos 30% de sua remuneração.
E o Descanso Semanal Remunerado (DSR)?
Vale lembrar que faltas injustificadas podem impactar o Descanso Semanal Remunerado (DSR). Caso o trabalhador falte sem justificativa durante a semana, pode perder o direito ao DSR, resultando em desconto de ambos os dias no salário. Essa regra se aplica a qualquer falta sem motivo legal, e não apenas em dias de ponto facultativo.
Existem alternativas para conseguir a folga?
A melhor saída é sempre a negociação. Converse com seu gestor com antecedência para verificar a possibilidade de um acordo. Algumas alternativas comuns incluem:
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Banco de horas: Utilizar horas acumuladas para compensar a ausência.
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Compensação de jornada: Acordar a reposição das horas em outros dias, conforme as regras da empresa.
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Férias: Solicitar o desconto do dia do seu saldo de férias, se houver essa possibilidade na política interna.
Atenção às convenções coletivas
É fundamental verificar o que diz a convenção ou acordo coletivo da sua categoria profissional. Em alguns casos, negociações sindicais podem estabelecer regras próprias para pontos facultativos, garantindo a folga ou determinando formas específicas de compensação. Em caso de dúvida, consulte sempre o departamento de RH da sua empresa.
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Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial, garantindo a precisão das informações com base na legislação vigente.