Ponto facultativo: por que alguns feriados não são para todos?

Em algumas datas comemorativas sempre surge a dúvida: é feriado ou apenas ponto facultativo? A resposta pode mudar completamente a rotina de servidores públicos e de trabalhadores da iniciativa privada. Entender essa diferença facilita o planejamento das folgas e rotina.

A principal distinção está na lei, pois o feriado é uma data de descanso obrigatório, prevista em legislação federal, estadual ou municipal. Nessas datas, a paralisação das atividades é a regra geral, enquanto o ponto facultativo é um decreto do poder público que dispensa os servidores de suas funções em um determinado dia, sem que isso gere prejuízo na remuneração.

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Como funciona para o servidor público?

Para os funcionários públicos, o ponto facultativo funciona como um dia de folga oficial. A decisão é formalizada por meio de decretos publicados no Diário Oficial pela União, estados ou municípios, e vale para os órgãos da administração pública direta e indireta daquela esfera de governo. Serviços essenciais, como saúde e segurança, geralmente operam em regime de plantão para não desassistir a população.

E na iniciativa privada?

Para os trabalhadores com carteira assinada (CLT), o ponto facultativo decretado pelo governo não se aplica automaticamente a eles. A decisão de dar folga ou não aos funcionários fica a critério de cada empresa e caso o empregador opte por liberar a equipe, não pode descontar o dia do salário do funcionário, pois é considerado uma liberalidade.

Se a companhia decidir manter as atividades normalmente, o dia de ponto facultativo é um dia de trabalho comum e o empregado que faltar pode ter o dia descontado do seu pagamento. Diferente do que ocorre nos feriados, o trabalho em ponto facultativo não gera direito a pagamento de horas extras ou a folga compensatória.

Diferenças na prática

Para não restarem dúvidas, veja as principais distinções entre as duas datas:

Feriado: previsto em lei, a folga é obrigatória para a maioria dos trabalhadores, incluindo o setor privado, os serviços essenciais podem operar, mas quem trabalha em um feriado tem direito a receber o pagamento do dia em dobro ou a uma folga compensatória.

Ponto facultativo: determinado por um decreto do governo, a folga é válida, em regra, apenas para servidores públicos. No setor privado, a dispensa é uma liberalidade do empregador, e o dia trabalhado não gera pagamento adicional.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria