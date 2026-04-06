Assine
overlay
Início Trends
FOLGA

Veja o calendário completo de feriados e pontos facultativos de 2026

Planeje suas folgas e viagens: confira a lista com todas as datas comemorativas nacionais e os dias de ponto facultativo previstos para este ano

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
06/04/2026 16:03

compartilhe

SIGA
×
Veja o calendário completo de feriados e pontos facultativos de 2026
Praias movimentadas são cenário comum para os feriados prolongados, ideais para aproveitar as folgas do calendário de 2026. crédito: Pexels / Jerson Martins

Muitas pessoas se perguntam se o domingo de Páscoa é feriado nacional. A resposta é não. A data, que em 2026 caiu em 5 de abril, não consta no calendário oficial do governo. A folga garantida por lei durante a Semana Santa é a Sexta-Feira da Paixão. Esse tipo de informação é fundamental para quem planeja o descanso e as viagens para este ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para facilitar a organização, é útil diferenciar feriado de ponto facultativo. O feriado nacional garante folga obrigatória para a maioria dos trabalhadores. Já o ponto facultativo é opcional, e a decisão de liberar ou não os funcionários fica a cargo das empresas e dos órgãos públicos, sendo mais comum para servidores federais.

Leia Mais

Com o calendário em mãos, é possível programar folgas prolongadas e aproveitar melhor o ano. Em 2026, o Brasil terá 10 feriados nacionais e 9 pontos facultativos, incluindo o Dia da Consciência Negra, que se tornou feriado nacional em 2024. Diversas datas caem próximas a fins de semana ou contam com pontos facultativos estratégicos, favorecendo a criação de pequenas pausas na rotina. A seguir, confira a lista completa para se organizar.

Feriados nacionais de 2026

  • 1º de janeiro (quinta-feira): Confraternização Universal

  • 3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo

  • 21 de abril (terça-feira): Tiradentes

  • 1º de maio (sexta-feira): Dia Mundial do Trabalho

  • 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil

  • 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida

  • 2 de novembro (segunda-feira): Finados

  • 15 de novembro (domingo): Proclamação da República

  • 20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

  • 25 de dezembro (sexta-feira): Natal

Pontos facultativos de 2026

  • 16 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval

  • 17 de fevereiro (terça-feira): Carnaval

  • 18 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h)

  • 20 de abril (segunda-feira): Ponto facultativo

  • 4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi

  • 5 de junho (sexta-feira): Ponto facultativo

  • 28 de outubro (quarta-feira): Dia do Servidor Público

  • 31 de dezembro (quinta-feira): Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h)

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay