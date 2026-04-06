Veja o calendário completo de feriados e pontos facultativos de 2026

Muitas pessoas se perguntam se o domingo de Páscoa é feriado nacional. A resposta é não. A data, que em 2026 caiu em 5 de abril, não consta no calendário oficial do governo. A folga garantida por lei durante a Semana Santa é a Sexta-Feira da Paixão. Esse tipo de informação é fundamental para quem planeja o descanso e as viagens para este ano.

Para facilitar a organização, é útil diferenciar feriado de ponto facultativo. O feriado nacional garante folga obrigatória para a maioria dos trabalhadores. Já o ponto facultativo é opcional, e a decisão de liberar ou não os funcionários fica a cargo das empresas e dos órgãos públicos, sendo mais comum para servidores federais.

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Com o calendário em mãos, é possível programar folgas prolongadas e aproveitar melhor o ano. Em 2026, o Brasil terá 10 feriados nacionais e 9 pontos facultativos, incluindo o Dia da Consciência Negra, que se tornou feriado nacional em 2024. Diversas datas caem próximas a fins de semana ou contam com pontos facultativos estratégicos, favorecendo a criação de pequenas pausas na rotina. A seguir, confira a lista completa para se organizar.

Feriados nacionais de 2026

1º de janeiro (quinta-feira): Confraternização Universal

3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo

21 de abril (terça-feira): Tiradentes

1º de maio (sexta-feira): Dia Mundial do Trabalho

7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil

12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (segunda-feira): Finados

15 de novembro (domingo): Proclamação da República

20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

25 de dezembro (sexta-feira): Natal

Pontos facultativos de 2026

16 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval

17 de fevereiro (terça-feira): Carnaval

18 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h)

20 de abril (segunda-feira): Ponto facultativo

4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi

5 de junho (sexta-feira): Ponto facultativo

28 de outubro (quarta-feira): Dia do Servidor Público

31 de dezembro (quinta-feira): Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h) Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.