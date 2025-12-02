Feriadões e pontos facultativos de 2026: governo de MG publica lista

O governo de Minas publicou, nesta terça-feira (2/12), no Diário Oficial, o calendário oficial de feriados e pontos facultativos para o ano de 2026 nas repartições públicas estaduais. Assim como em anos anteriores, o comunicado reúne feriados nacionais, municipais e dias de ponto facultativo, preservando os serviços considerados essenciais.







De acordo com o comunicado, o ano de 2026 terá 12 feriados, sendo 10 nacionais e dois municipais. Além disso, serão 12 dias de ponto facultativo, incluindo os dias 16 e 17 de fevereiro em que se comemoram o carnaval, e o dia 18 do mesmo mês, marcado pela Quarta-feira de Cinzas. O ponto facultativo do Dia do Servidor Público será em 30 de outubro.

No caso dos feriados municipais, a publicação considera o dia 15 de agosto, quando, em Belo Horizonte e em algumas outras cidades do estado, é comemorada a Assunção de Nossa Senhora; e o dia 8 de dezembro, quando, na capital mineira e em alguns municípios, é celebrada a consagração à Imaculada Conceição.





Confira a relação de feriados e pontos facultativos:

- 1º de janeiro - quinta-feira, Confraternização Universal (feriado nacional)

- 02 de janeiro - sexta-feira (ponto facultativo)

- 16 de fevereiro - segunda-feira, carnaval (ponto facultativo)

- 17 de fevereiro - terça-feira, carnaval (ponto facultativo)

- 18 de fevereiro - quarta-feira, Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo)

- 02 de abril - quinta-feira, Quinta-feira Santa (ponto facultativo)

- 03 de abril - sexta-feira, Sexta-feira Santa (feriado nacional)

- 20 de abril - segunda-feira (ponto facultativo)

- 21 de abril - terça-feira, Tiradentes (feriado nacional)

- 01 de maio - sexta-feira, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)

- 04 de junho - quinta-feira, Corpus Christi (ponto facultativo)

- 05 de junho - sexta-feira (ponto facultativo)

- 15 de agosto - sábado, em Belo Horizonte e demais cidades do Estado nas quais o Poder Executivo Municipal tenha decretado feriado em comemoração à Assunção de Nossa Senhora (feriado municipal)

- 07 de setembro - segunda-feira, Independência do Brasil (feriado nacional)

- 12 de outubro - segunda-feira, Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil (feriado nacional)

- 30 de outubro - sexta-feira, Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

- 02 de novembro - segunda-feira, Finados (feriado nacional)

- 15 de novembro - domingo, Proclamação da República (feriado nacional)

- 20 de novembro - sexta-feira, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

- 07 de dezembro - segunda-feira, em Belo Horizonte e demais cidades do Estado nas quais o Poder Executivo Municipal tenha decretado feriado em comemoração à Consagração à Imaculada Conceição (ponto facultativo)

- 08 de dezembro - terça-feira, em Belo Horizonte e demais cidades do Estado nas quais o Poder Executivo Municipal tenha decretado feriado em comemoração à Consagração à Imaculada Conceição (feriado municipal)

- 24 de dezembro - quinta-feira (ponto facultativo)

- 25 de dezembro - sexta-feira, Natal (feriado nacional)

- 31 de dezembro - quinta-feira (ponto facultativo)