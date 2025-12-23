Calendário 2026: veja a lista de todos os feriados e pontos facultativos

Planejar as folgas, emendar feriados e organizar viagens com antecedência ficou mais fácil. O calendário de 2026 já reserva diversas oportunidades para descanso ao longo do ano, com feriados nacionais e pontos facultativos distribuídos pelos meses, muitos deles próximos aos fins de semana.

Antes de conferir a lista completa, é importante entender a diferença entre as datas. Os feriados nacionais são obrigatórios por lei em todo o território brasileiro. Já os pontos facultativos, como o Carnaval, são direcionados principalmente aos servidores públicos, e a adesão por empresas privadas é opcional. Lembre-se também de verificar os feriados estaduais e municipais, que variam conforme a localidade.

Para quem busca aproveitar ao máximo cada oportunidade, 2026 terá ao menos oito feriados prolongados. Datas como a Paixão de Cristo, o Dia do Trabalho e o Natal caem em sextas-feiras, enquanto a Independência do Brasil, o dia de Nossa Senhora Aparecida e Finados serão comemorados em segundas-feiras. Apenas um feriado nacional, a Proclamação da República, cairá em um domingo.

Feriados e pontos facultativos de 2026

Confira abaixo a lista completa com as datas nacionais para organizar sua agenda e aproveitar os dias de descanso ao longo do ano:

1º de janeiro (quinta-feira): Confraternização Universal

16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira): Carnaval (ponto facultativo)

18 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h)

3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo

21 de abril (terça-feira): Tiradentes

1º de maio (sexta-feira): Dia Mundial do Trabalho

4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo)

7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil

12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida

28 de outubro (quarta-feira): Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

2 de novembro (segunda-feira): Finados

15 de novembro (domingo): Proclamação da República

20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

25 de dezembro (sexta-feira): Natal

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.