Saiba quais são os 5 destinos mais buscados pelos brasileiros

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

O mês de abril é uma grande oportunidade para organizar uma viagem a dois, com família ou os amigos. Além da temperatura mais amena, esse ano o feriado de Tiradentes (21 de abril) cairá na próxima terça-feira, permitindo que o viajante aproveite uma estadia prolongada de quatro dias! Segundo ranking da plataforma Kayak, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife (PE), Salvador (BA) e Maceió (AL) são, nessa ordem, as cinco cidades mais procuradas pelos brasileiros para passar os dias livres.

Maceió, a capital, possui 957.916 habitantes e é conhecida por suas praias paradisíacas. Arapiraca, com 234.696 habitantes, é um importante polo agrícola e comercial. Legacy600 wikimedia commons Maceió (Alagoas) – A capital alagoana tem população estimada em 1,02 milhão e taxa de 65,5 mortes violentas por 100 mil. A cidade enfrenta desafios crônicos com pobreza, desemprego e infraestrutura. A violência se concentra principalmente nas áreas mais carentes. Jonathan Lins/Secom Maceió A icônica vista do Cristo Redentor e da cidade do Rio de Janeiro, ponto de partida para explorar os refúgios do estado. Ricardo Trida/DGABC São Paulo lidera a chegada recorde de turistas internacionais ao Brasil Carlos Altman Baía de Todos os Santos, Brasil: A maior baía do Brasil, cercada pela cidade de Salvador, é famosa por sua história, importância cultural e uma rica biodiversidade. Divulgação Recife também é chamada de Veneza Brasileira devido à sua geografia cortada por rios e canais. wikimedia commons/Portal da Copa/ME A rica história do Pelourinho remonta ao século 16, quando Salvador foi fundada pelos exploradores portugueses. wikimedia commons Paul R. Burley Voltar Próximo









1. São Paulo:

São Paulo lidera a chegada recorde de turistas internacionais ao Brasil Carlos Altman

A cidade fechou 2025 com recorde histórico de turistas: 47,2 milhões, um crescimento de 25% em relação a 2024, quando o total foi de 37,7 milhões. O número de estrangeiros foi 2,7 milhões, um aumento de 21%. Os dados são do Observatório de Turismo e Eventos da São Paulo Turismo (OTE-SPTuris), com base na plataforma Claro Geodata. A realização de grandes eventos – como The Town e Coala Festival, jogo da NFL, a volta do São Paulo Open de Tênis Feminino (WTA) e a 36ª Bienal –, aliado a atrações turísticas e culturais e às viagens corporativas, ajudaram a impulsionar os números.

Para quem deseja conhecer a região com mais profundidade, a prefeitura conta com um programa com quase 40 roteiros guiados divididos por temas como Afroturismo, Avenida Paulista, Bixiga, Baixo Augusta, Liberdade e Museu do Ipiranga.









2. Rio de Janeiro:

A icônica vista do Cristo Redentor e da cidade do Rio de Janeiro, ponto de partida para explorar os refúgios do estado. Ricardo Trida/DGABC

A chamada Cidade Maravilhosa está sempre em alta. Em 2025, recebeu 12,5 milhões de turistas, sendo 10,5 milhões (83,15%) nacionais e 2,1 milhões (16.9%) estrangeiros, de acordo com informações da Prefeitura. Atrações mundialmente conhecidas, como a Praia de Copacabana, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, continuam no top 10 da lista de pontos turísticos a serrem visitados.

Mas, em outro extremo na cidade, a Barra da Tijuca, novas atrações começam a surgir. Vale visitar os novos Rio Museu Olímpico e Parque Rita Lee e os já conhecidos Museu do Pontal e Ilha da Gigoia. O bairro, localizado na recém-criada Zona Sudoeste, abriga o Lagune Barra Hotel, na Barra Olímpica. O empreendimento oferece uma experiência completa, combinando descanso, lazer e o melhor do lifestyle carioca. Um dos destaques é a parceria exclusiva com o Reserva Onze Beach Club, na Praia da Reserva, a cerca de 12 minutos do hotel.

A parceria garante benefícios especiais aos hóspedes, como acesso à estrutura premium do beach club, utilização de cadeiras, barracas e lounges (mediante disponibilidade), além de welcome drink cortesia. O atendimento diferenciado e a gastronomia do espaço ampliam as opções de lazer à beira-mar.

Outro atrativo é o recém-inaugurado rooftop do Lagune Barra Hotel, um refúgio ideal para relaxar. Com piscina, bar exclusivo, lounges, áreas sombreadas e ambientação tropical, o espaço convida ao descanso e à recarga das energias. Já a sala de jogos, localizada no primeiro andar, oferece ainda mais entretenimento. Além de títulos selecionados no PlayStation 5, o ambiente conta com clássicos de tabuleiro, como xadrez, gamão, Uno e Banco Imobiliário. Para completar a experiência, o espaço ganhou uma pipoqueira, criando um clima descontraído de cinema que agrada adultos e crianças.









3. Recife:

Recife também é chamada de Veneza Brasileira devido à sua geografia cortada por rios e canais. wikimedia commons/Portal da Copa/ME

O fluxo de turistas internacionais reforça o bom momento do turismo na capital pernambucana. A movimentação de passageiros na capital pernambucana alcançou 9,03 milhões até novembro de 2025, registrando alta de 3,37% em relação ao mesmo período de 2024. No turismo, a novidade é o “Giro Recife”, carrinho elétrico que une tecnologia, cultura e sustentabilidade a favor da atividade turística. Ele acomoda quatro pessoas mais o guia, que oferece um passeio guiado pelas rotas históricas da cidade. A atração é inspirada nos antigos bondinhos elétricos que circulavam na cidade em décadas passadas.









4. Salvador:

A rica história do Pelourinho remonta ao século 16, quando Salvador foi fundada pelos exploradores portugueses. wikimedia commons Paul R. Burley

Em 2025, a atividade turística cresceu 6,6% na Bahia em comparação ao ano anterior, marcando a terceira expansão consecutiva acima da média nacional (4,6%). Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS/IBGE) e integram o Boletim de Análise Conjuntural do Turismo na Bahia. O fluxo de passageiros nos principais aeroportos (Salvador, Porto Seguro, Ilhéus e Vitória da Conquista) cresceu 8,4% no quarto trimestre de 2025, em relação ao mesmo período de 2024.

No acumulado do ano, o avanço foi de 5,8%, impulsionado principalmente pelos desempenhos dos aeroportos de Salvador (4,5%) e Porto Seguro (14,4%), totalizando cerca de 11 milhões de passageiros. Além disso, só nos primeiros dias de 2026 (entre 1 e 18 de janeiro), a capital baiana recebeu 558,6 mil turistas, sendo 532,3 nacionais e 26,2 estrangeiros, segundo o Observatório do Turismo de Salvador. Na cidade, que une história, cultura afro-brasileira e praias paradisíacas, alguns dos destaques são: Pelourinho, Elevador Lacerda, Farol da Barra e Igreja do Bonfim.









5. Maceió:

Maceió (Alagoas) – A capital alagoana tem população estimada em 1,02 milhão e taxa de 65,5 mortes violentas por 100 mil. A cidade enfrenta desafios crônicos com pobreza, desemprego e infraestrutura. A violência se concentra principalmente nas áreas mais carentes. Jonathan Lins/Secom Maceió

O trabalho de requalificação e ampliação de equipamentos turísticos, além de melhorias na infraestrutura urbana, tem despertado a atenção de turistas nacionais e internacionais. A novidade mais recente é a inauguração da Nova Orla de Jaraguá. Antes restrita ao uso portuário, o local transformou-se em eixo de convivência, mobilidade e turismo, conectando o bairro histórico de Jaraguá ao da Pajuçara. No final de 2025, o local ganhou uma novíssima Roda Gigante – a mais alta do nordeste do Brasil com 42 metros de altura e 20 cabines.



Um dos cartões-postais da capital de Alagoas é também na Praia da Pajuçara, que abriga o exclusivo Sais Beach Living Hotel. Inspirado no conceito wellness, chama atenção por sua arquitetura imponente e por unir, em um único lugar, conforto, sofisticação, bem-estar e conexão com a cultural local.

Um dos destaques é o rooftop panorâmico de 360 graus, que conta com piscinas de frente para o mar, poltronas cercadas de vegetação e lounges com sofás. Do alto, o hóspede tem o privilégio de ver o nascer e o pôr do sol, desfrutando, assim, da beleza das praias da Pajuçara e de Ponta Verde. Para o feriado de Tiradentes, é necessário reservar no mínimo duas noites (diária a partir de R$ 744,56).

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