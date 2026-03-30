Feriados de abril impulsionam a movimentação de passageiros em Confins
Mais de um milhão de pessoas devem circular pelo terminal internacional mineiro; apenas na semana santa são esperados mais de 200 mil viajantes
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Impulsionado pela proximidade entre a semana santa e o feriado de Tiradentes, o mês de abril reserva uma grande movimentação para o BH Airport. A projeção aponta que mais de 1,09 milhão de passageiros utilizem o terminal ao longo do mês — um avanço de 3% frente ao mesmo período de 2025. Na comparação com abril de 2024, o crescimento chega a expressivos 25,7% e, em relação a 2023, o salto é de 30,9%. Ao todo, o aeroporto deve registrar cerca de 9,1 mil operações de pousos e decolagens em 30 dias.
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A dupla de feriados prolongados deve injetar um fluxo de 400 mil pessoas no terminal. No intervalo de 1º a 6 de abril, referente à semana santa, a estimativa é de 213.926 passageiros. O pico de movimento acontece na quinta-feira, 2 de abril, com mais de 40,5 mil pessoas circulando. Já para o feriado de Tiradentes (17 a 22 de abril), são esperados 201.501 viajantes, com o ápice na sexta-feira, dia 17, recebendo quase 40 mil usuários. Para suprir a alta demanda, as aéreas disponibilizaram 177 voos extras, com foco em destinos como Porto Seguro, Salvador, Maceió, Florianópolis e Rio de Janeiro.
Em abril, sete destinos internacionais são contemplados com voos diretos partindo do BH Airport: Lisboa (Portugal), Orlando (EUA), Cidade do Panamá (Panamá), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Montevidéu (Uruguai) e Willemstad (Curaçao).
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No dia 1º, o BH Airport irá inaugurar a rota direta para o Aeroporto Internacional de Campo Grande (MS). Os voos serão operados pela Azul, uma vez por dia, em cada sentido, em aeronaves Embraer 195-E2, com capacidade para transportar até 136 passageiros, e aeronaves Airbus A320, com capacidade para até 174 passageiros. A partida do terminal mineiro será às 8h15, com chegada prevista para as 9h25 na capital sul-mato-grossense. No sentido inverso, o voo decola às 10h05, com previsão de pouso às 13h15 no BH Airport.
“A ampliação da malha aérea, o fortalecimento das rotas nacionais e internacionais e os investimentos consistentes em infraestrutura e serviços vêm sustentando esse avanço. A expectativa é manter esse ritmo positivo ao longo de 2026, tanto em movimentação quanto em conectividade”, afirma o diretor de Operações do BH Airport, Rodrigo Côrtes, confirmando a tendência estrutural de crescimento. “Estamos preparados para atender esse crescimento com segurança, eficiência e qualidade, oferecendo mais opções de destinos e uma experiência cada vez melhor para os nossos passageiros,” acrescenta.
42 anos de conexões
Tudo começou em 1984. Naquela década, Minas Gerais iniciava um novo ciclo de conexão com o mundo, transformando o aeroporto em um pilar de desenvolvimento econômico e estratégia operacional. Hoje, celebrando 42 anos no último dia 28 de março, o BH Airport amadureceu como um vetor essencial para o turismo e a economia mineira, sempre alinhado à agenda ESG e à experiência do cliente.
A transformação desde os anos 80 é nítida nos números oficiais. Segundo a Anac, 181,2 milhões de pessoas passaram pelo terminal entre 2000 e 2025 — um volume que se aproxima da população total do Brasil.
Foi justamente neste último ano que o BH Airport bateu seu recorde histórico: 13,3 milhões de passageiros em um único ano. O número representa uma alta de 7,8% sobre o ano anterior e supera em 19,2% os níveis pré-pandemia (2019). O recorde anterior, de 2015, foi finalmente superado, estabelecendo uma média atual de 40 mil pessoas utilizando o terminal diariamente.
Encurtando distâncias
Se em 1984 o aeroporto estreava seu primeiro voo internacional sem escalas para Miami, hoje a realidade é ainda mais conectada. Neste mês de aniversário, o terminal celebra seis rotas internacionais ativas, incluindo o novo voo para Montevidéu, que reforça o papel de Minas como um hub estratégico na América do Sul. Mais que rotas, esse movimento coloca o estado em posição de destaque no mapa global de negócios.
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No mercado nacional, o avanço é igualmente sólido. O BH Airport já é o terceiro do país em variedade de destinos e o segundo em voos domésticos. Com a nova rota para Campo Grande, o terminal passa a ligar Minas a praticamente todas as capitais brasileiras, além de manter uma malha regional forte com 13 cidades atendidas, integrando o território e potencializando a economia local.