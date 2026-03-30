Feriados de abril impulsionam a movimentação de passageiros em Confins

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Impulsionado pela proximidade entre a semana santa e o feriado de Tiradentes, o mês de abril reserva uma grande movimentação para o BH Airport. A projeção aponta que mais de 1,09 milhão de passageiros utilizem o terminal ao longo do mês — um avanço de 3% frente ao mesmo período de 2025. Na comparação com abril de 2024, o crescimento chega a expressivos 25,7% e, em relação a 2023, o salto é de 30,9%. Ao todo, o aeroporto deve registrar cerca de 9,1 mil operações de pousos e decolagens em 30 dias.

A dupla de feriados prolongados deve injetar um fluxo de 400 mil pessoas no terminal. No intervalo de 1º a 6 de abril, referente à semana santa, a estimativa é de 213.926 passageiros. O pico de movimento acontece na quinta-feira, 2 de abril, com mais de 40,5 mil pessoas circulando. Já para o feriado de Tiradentes (17 a 22 de abril), são esperados 201.501 viajantes, com o ápice na sexta-feira, dia 17, recebendo quase 40 mil usuários. Para suprir a alta demanda, as aéreas disponibilizaram 177 voos extras, com foco em destinos como Porto Seguro, Salvador, Maceió, Florianópolis e Rio de Janeiro.

Em abril, sete destinos internacionais são contemplados com voos diretos partindo do BH Airport: Lisboa (Portugal), Orlando (EUA), Cidade do Panamá (Panamá), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Montevidéu (Uruguai) e Willemstad (Curaçao).

Novidades

No dia 1º, o BH Airport irá inaugurar a rota direta para o Aeroporto Internacional de Campo Grande (MS). Os voos serão operados pela Azul, uma vez por dia, em cada sentido, em aeronaves Embraer 195-E2, com capacidade para transportar até 136 passageiros, e aeronaves Airbus A320, com capacidade para até 174 passageiros. A partida do terminal mineiro será às 8h15, com chegada prevista para as 9h25 na capital sul-mato-grossense. No sentido inverso, o voo decola às 10h05, com previsão de pouso às 13h15 no BH Airport.

“A ampliação da malha aérea, o fortalecimento das rotas nacionais e internacionais e os investimentos consistentes em infraestrutura e serviços vêm sustentando esse avanço. A expectativa é manter esse ritmo positivo ao longo de 2026, tanto em movimentação quanto em conectividade”, afirma o diretor de Operações do BH Airport, Rodrigo Côrtes, confirmando a tendência estrutural de crescimento. “Estamos preparados para atender esse crescimento com segurança, eficiência e qualidade, oferecendo mais opções de destinos e uma experiência cada vez melhor para os nossos passageiros,” acrescenta.

No dia 13 de julho de 2025, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, localizado no norte de Minas Gerais, foi oficialmente reconhecido como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade pela UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura . Reprodução de vídeo TV Globo Ele é o primeiro sítio natural listado pela UNESCO em Minas Gerais, sendo, também, uma das nove unidades naturais brasileiras reconhecidas até o momento — ao lado de locais como Iguaçu, Lençóis Maranhenses e Fernando de Noronha. - Reprodução de vídeo TV Globo A Unesco conferiu ao sítio o status de valor universal excepcional por combinar relevância geológica, arqueológica, ecológica e paisagística. Reprodução de vídeo TV Globo Ele conta com formações geológicas imponentes. São cânions, cavernas colossais e estalactites monumentais como a “Perna da Bailarina”, que tem 28 metros de comprimento - a maior já registrada. Reprodução de vídeo TV Globo Além disso, o parque abriga arte rupestre milenar. São diversos painéis do tipo em Lapa dos Desenhos, Lapa Bonita, entre outros. Reprodução de vídeo TV Globo O parque, situado a 670 quilômetros de Belo Horizonte, abriga mais de 200 cavernas catalogadas, muitas com mais de 100 metros de altura. Divulgação É o caso, por exemplo, da Gruta do Janelão, cuja galeria ultrapassa os 100? metros e abriga a estalactite "Perna da Bailarina". Reprodução de vídeo TV Globo Mais de 114 sítios arqueológicos atestam ocupação humana no local de até 12 mil anos, com artes rupestres ricas e variadas em diferentes cavernas. Reprodução de vídeo TV Globo A Lapa dos Desenhos reúne a maior concentração de registros rupestres do Brasil, com cerca de 3.000 imagens erguidas sobre paredões de até 15 metros. Reprodução de vídeo TV Globo Situado na interface entre os biomas Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu abriga mais de 2.000 espécies de plantas e animais, muitas delas ameaçadas de extinção. Reprodução de vídeo TV Globo Por ter essa conexão com ecossistemas diversos, o parque possui riqueza da flora e fauna, com espécies dos três biomas brasileiros. Reprodução de vídeo TV Globo A unidade de conservação foi criada em 21 de setembro de 1999 e possui aproximadamente 56.448 hectares, compreendendo áreas de três municípios mineiros: Januária, Itacarambi e São João das Missões. Reprodução de vídeo TV Globo O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é administrado pelo ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade -, com apoio do Ministério do Meio Ambiente, Itamaraty e Iphan, além do reconhecimento da comunidade indígena Xakriabá, que historicamente protege a região. Reprodução A visita a essa reserva promove uma experiência cultural autêntica pela interação com comunidades locais e valorização de saberes tradicionais do povo Xakriabá. Reprodução de vídeo TV Globo Com o título dado pela organização, espera?se um incremento no ecoturismo e na pesquisa científica no parque, gerando oportunidades para economia local, turismo comunitário e inclusão social. Reprodução de vídeo TV Globo A visitação ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é regulamentada, com acesso guiado por monitores credenciados pelo ICMBio, trilhas demarcadas, mirantes e passarelas que protegem sítios arqueológicos e a biodiversidade. Divulgação O parque está aberto de segunda a domingo, das 8h às 18h. Nas visitas, que precisam ser feitas com antecipação, é essencial o uso de calçados fechados, roupas longas, chapéu, protetor solar, repelente e água. Ele está em área endêmica de mosquito palha, transmissor da leishmaniose. Reprodução de vídeo TV Globo Com roteiros para todos os gostos - de trilhas leves a percursos desafiadores -, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é um convite à aventura, à história e à contemplação. Reprodução de vídeo TV Globo O reconhecimento pela Unesco representa um marco para a preservação ambiental, reforçando a importância local e internacional do Parque e incentivando o uso sustentável e a valorização do território. Reprodução de vídeo TV Globo Voltar Próximo

42 anos de conexões

Tudo começou em 1984. Naquela década, Minas Gerais iniciava um novo ciclo de conexão com o mundo, transformando o aeroporto em um pilar de desenvolvimento econômico e estratégia operacional. Hoje, celebrando 42 anos no último dia 28 de março, o BH Airport amadureceu como um vetor essencial para o turismo e a economia mineira, sempre alinhado à agenda ESG e à experiência do cliente.

A transformação desde os anos 80 é nítida nos números oficiais. Segundo a Anac, 181,2 milhões de pessoas passaram pelo terminal entre 2000 e 2025 — um volume que se aproxima da população total do Brasil.

Foi justamente neste último ano que o BH Airport bateu seu recorde histórico: 13,3 milhões de passageiros em um único ano. O número representa uma alta de 7,8% sobre o ano anterior e supera em 19,2% os níveis pré-pandemia (2019). O recorde anterior, de 2015, foi finalmente superado, estabelecendo uma média atual de 40 mil pessoas utilizando o terminal diariamente.

Encurtando distâncias

Se em 1984 o aeroporto estreava seu primeiro voo internacional sem escalas para Miami, hoje a realidade é ainda mais conectada. Neste mês de aniversário, o terminal celebra seis rotas internacionais ativas, incluindo o novo voo para Montevidéu, que reforça o papel de Minas como um hub estratégico na América do Sul. Mais que rotas, esse movimento coloca o estado em posição de destaque no mapa global de negócios.

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No mercado nacional, o avanço é igualmente sólido. O BH Airport já é o terceiro do país em variedade de destinos e o segundo em voos domésticos. Com a nova rota para Campo Grande, o terminal passa a ligar Minas a praticamente todas as capitais brasileiras, além de manter uma malha regional forte com 13 cidades atendidas, integrando o território e potencializando a economia local.