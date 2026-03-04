UrugUAI é logo ali: o voo direto que une BH a Montevidéu

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Viajar para o exterior gastando pouco mais de 3 horas de voo é uma das maiores vantagens que o novo destino direto Belo Horizonte–Montevidéu trouxe para os mineiros. Sem jet lag significativo, sem escalas demoradas em São Paulo ou Rio, sem madrugadas perdidas em aeroportos e com a possibilidade de aproveitar o mesmo dia de chegada no destino — isso muda completamente o jogo para quem quer experiências internacionais rápidas, confortáveis e acessíveis.

Imagine: sair de casa pela manhã, tomar um café tranquilo em Confins e, antes do almoço, já estar caminhando pela Rambla de Montevidéu, provando um churrasco uruguaio ou brindando com um Tannat premiado. O voo de apenas 3h25min (decolagem às 10h, chegada às 13h25) permite viagens de fim de semana prolongado, escapadas de 4–5 dias ou até bate-voltas para negócios, algo impensável em rotas mais longas para Europa ou Estados Unidos. É o exterior sem o cansaço das longas jornadas, sem o estresse de conexões e com custo-benefício muito mais atraente.

César Grandolfo, diretor de Relações Institucionais da Azul Linhas Aéreas, foi direto ao ponto prático: “Com os voos às quartas e domingos, a gente facilita a vida de quem quer viajar rápido, sem escalas. É o Uruguai ao alcance de todo mundo que sai de BH!. Em junho, voltaremos com a rota para Curaçao”

Um pulinho

O evento, realizado na área de embarque internacional a partir das 8h, reuniu um time de autoridades, executivos e diplomatas para cortar a fita simbólica Carlos Altman/EM

Essa proximidade física abre portas para quem nunca se aventurou internacionalmente por achar “muito longe” ou “muito caro em tempo”. Agora, Montevidéu, Punta del Este e Colônia del Sacramento estão literalmente a um pulinho de BH — e o Uruguai inteiro ganha um novo público mineiro pronto para descobrir sua gastronomia acolhedora, vinhos excepcionais e hospitalidade que lembra tanto o nosso jeito mineiro.

E foi exatamente esse espírito de celebração que tomou conta do BH Airport nesta quarta-feira, 4 de março de 2026, durante a cerimônia que marcou o voo inaugural da rota direta operada pela Azul Linhas Aéreas.

O evento, realizado na área de embarque internacional a partir das 8h, reuniu um time de autoridades, executivos e diplomatas para cortar a fita simbólica e ver o Embraer E195 E2 decolar pontualmente às 10h rumo a Montevidéu.







Luís Darío Ávila Mendina, cônsul do Uruguai em Belo Horizonte, se mostrou confiante com a rota direta: “Mineiros e uruguaios são parecidos: receptivos, hospitaleiros e amantes de uma boa mesa. Esse voo é o sonho realizado do nosso consulado — agora, dois povos que se entendem estão mais perto do que nunca!”

É um marco para a capital. Em geral é um celeiro de paraísos, de montanhas e nossa gastronomia é um dos nosso principais diferenciais. Para Belotur é muito orgulho estar inaugurando este voo. Nesse momento de interligar Belo Horizonte a América Latina”, comemora Bruno Cassimiro, vice-presidente da Belotur.

Já para Fabiano Reis, gerente de Operações Aeroportuárias da BH Airport, comemora: “Mais uma rota internacional decolando daqui! Isso reforça nosso papel como hub do interior do Brasil, conectando Minas ao mundo de forma sustentável e cheia de oportunidades.”

Bárbara Botega secretária de Cultura e Turismo de Minas Gerais diz que a rivalidade do melhor doce de leite será ‘uma briga boa’ e acrescenta: “Ganhamos todos ao receber os nossos amigos uruguaios. É uma oportunidade de trazer mais turistas para Belo Horizonte e Minas Gerais. Fazemos a promoção de Minas no Uruguai para os hermanos que se encantem com o nosso estado.E também a oportunidade de uma classe poder viajar para fora do Brasil e de conhecer uma cultura tão interessante, pertinho aqui da gente”

Após os discursos, fotos, abraços e o corte da fita, o voo inaugural partiu levando os primeiros passageiros para Montevidéu — e inaugurando oficialmente uma era em que o exterior ficou muito mais perto, mais rápido e muito mais convidativo para quem vive em Minas Gerais