ECONOMIA

Uruguai se torna o 1º país a ratificar o acordo Mercosul-UE

Argentina deve ratificar o acordo nesta quinta (26/02); Brasil e Paraguai devem concluir o processo nos próximos dias

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/02/2026 15:38

Presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apertam mãos em cerimônia de assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, em Assunção, em 17 de janeiro de 2026
Presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apertam mãos em cerimônia de assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, em Assunção, em 17 de janeiro de 2026 crédito: Foto por LUIS ROBAYO / AFP

O Uruguai tornou-se o primeiro país a ratificar o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia nesta quinta-feira (26), após sua aprovação pelo Congresso

A Câmara dos Deputados aprovou o acordo por 91 votos a 2, um dia depois de o Senado tê-lo ratificado por unanimidade. A Argentina também deve ratificar o acordo nesta quinta-feira, assinado em janeiro em Assunção após mais de 25 anos de negociações. 

Brasil e Paraguai, os outros dois membros plenos do bloco sul-americano, concluirão o processo de ratificação parlamentar nos próximos dias. 

"É histórico" e "um sinal" para a Europa, disse o ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Mario Lubetkin, após acompanhar a votação. 

O acordo gerou forte preocupação em diversos países europeus, liderados pela França, que encaminhou o documento à Justiça europeia em janeiro, suspendendo sua implementação formal. No entanto, a UE pode decidir implementá-lo de forma provisória. 

A preocupação da França e de outros países europeus concentra-se no impacto que a implementação da gigantesca zona de livre comércio pode ter sobre sua agricultura e pecuária.

Dentro do Mercosul, o tratado goza de amplo apoio, apesar das reservas de alguns setores industriais e outros, como a indústria vinícola. Apesar das dúvidas persistentes sobre as quotas de exportação, que serão definidas em negociações internas entre os dois blocos, os quatro países sul-americanos concluirão sua tramitação parlamentar nos próximos dias. 

Uma vez implementado, o acordo criará a maior zona de livre comércio do mundo ao eliminar progressivamente as tarifas e abrir as quotas de exportação de bens e serviços entre os 27 Estados-membros da União Europeia e os quatro membros fundadores do Mercosul, um mercado que abrange mais de 700 milhões de pessoas. 

O acordo permitirá que os países da União Europeia exportem automóveis, máquinas, vinhos e bebidas alcoólicas para o Mercosul em condições mais favoráveis. Por sua vez, os quatro países sul-americanos terão mais facilidade para vender carne, açúcar, arroz, mel e soja, entre outros produtos, para a Europa.

