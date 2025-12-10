Acordo Mercosul-UE será 'chave' para ambos os blocos, diz chanceler do Uruguai

A assinatura do acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE), prevista para 20 de dezembro, no Brasil, será "chave" para ambos os blocos, e um outro cenário seria "muito negativo", disse nesta quarta-feira (10) à AFP o ministro das Relações Exteriores do Uruguai, Mario Lubetkin.

Confiante na concretização do acordo de livre-comércio após décadas de negociações, o chanceler afirmou que os membros plenos do bloco sul-americano -- Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai -- estão prontos para a assinatura.

O acordo permitirá que a UE exporte mais veículos, máquinas, vinhos e bebidas alcoólicas para a América Latina, em troca de facilitar a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja sul-americanas na Europa.

"Neste contexto internacional, entrar em uma nova fase UE-Mercosul é chave para os dois, e seria muito negativo se algo diferente da assinatura acontecesse", disse o chanceler.

A UE anunciou ontem que vai reforçar seu controle sobre as exportações agrícolas, para tentar convencer a França a apoiar o acordo comercial. Paris se opôs ao tratado em "seu estado" atual, e exigiu um reforço dos controles, principalmente de resíduos de pesticidas, para reconsiderar sua posição.

A Comissão Europeia, braço executivo da UE, espera que os 27 Estados-membros autorizem o acordo entre 16 e 19 de dezembro, em Bruxelas. No dia seguinte, está prevista a assinatura do tratado entre os dois blocos regionais, em Foz do Iguaçu, segundo uma fonte europeia.

O tratado deve ser ratificado pelo Parlamento Europeu e pelos legisladores dos países sul-americanos.

