Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Câmara dos Deputados da Argentina aprova acordo Mercosul-UE

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/02/2026 11:20

compartilhe

SIGA

A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que agora aguarda ratificação pelo Senado. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com 203 votos a favor, 42 contra e 4 abstenções, o acordo, assinado em 17 de janeiro em Assunção, concluiu sua tramitação na Câmara dos Deputados na madrugada desta sexta-feira(13). 

Estima-se que o tratado Mercosul-UE chegue ao Senado em duas semanas para aprovação final. 

Se esses prazos forem cumpridos, a Argentina se tornará o primeiro país a ratificar o acordo. 

O acordo comercial cria a maior zona de livre comércio do mundo, abrangendo os 27 Estados-membros da UE e Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai — um universo de 700 milhões de pessoas. 

O pacto gerou resistência em diversos países europeus, principalmente na França, devido ao seu impacto nos setores agrícola e pecuário. 

O Parlamento Europeu encaminhou o acordo aos tribunais em janeiro. 

A decisão adia a implementação formal do tratado por vários meses, embora a Comissão Europeia, o braço Executivo da UE, possa decidir implementá-lo provisoriamente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sa/nn/jc/fp

Tópicos relacionados:

argentina diplomacia lei ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay