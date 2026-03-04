Punta del Este: o balneário uruguaio que conquista turistas o ano inteiro

Punta del Este é apontada como o principal destino turístico do Uruguai e um dos balneários mais conhecidos da América do Sul. Localizada no departamento de Maldonado, a cerca de 130 quilômetros de Montevidéu, a cidade combina praias, gastronomia, vida noturna e uma estrutura voltada ao turismo durante o ano inteiro. O cenário urbano com prédios modernos divide espaço com áreas verdes e bairros residenciais mais tranquilos.

Nas últimas décadas, o local passou de vilarejo de pescadores a símbolo de turismo internacional, atraindo visitantes do Brasil, da Argentina e de outros países. A temporada de verão, entre dezembro e fevereiro, concentra o maior fluxo de viajantes, mas períodos como a primavera e o outono também registram movimento crescente, impulsionado por eventos culturais, esportivos e gastronômicos que mantêm a cidade em evidência.

O que torna Punta del Este o maior ponto turístico do Uruguai?

A península que dá nome à cidade marca o encontro simbólico entre o Rio da Prata e o Oceano Atlântico, fator que explica a existência de duas áreas costeiras distintas: a Praia Mansa, de águas mais calmas, e a Praia Brava, com ondas mais fortes. Essa característica amplia o leque de atividades, do banho de mar tranquilo à prática de esportes aquáticos.

Outro ponto que ajuda a consolidar Punta del Este como principal polo turístico uruguaio é a concentração de serviços. Hotéis, pousadas, cassinos, restaurantes e galerias de arte se organizam para atender perfis variados de viajantes, desde quem busca hospedagens sofisticadas até quem prefere opções mais simples. A presença de um porto com capacidade para cruzeiros reforça a posição estratégica do balneário no mapa turístico da região.

La Mano na Praia Brava se tornou ícone de Punta del Este, atraindo visitantes para fotos e contemplação do mar – depositphotos.com / xura



Principais atrações de Punta del Este

Entre os símbolos mais conhecidos está a escultura La Mano também chamada de Los Dedos instalada na areia da Praia Brava. A obra, criada pelo artista chileno Mario Irarrázabal, tornou-se ponto clássico para fotografias. Na orla da Praia Mansa, o pôr do sol costuma reunir moradores e visitantes em mirantes, calçadões e bares, funcionando como um ritual diário da cidade.

A alguns quilômetros do centro, Casa Pueblo, em Punta Ballena, é outro destaque do turismo em Punta del Este. Projetada pelo artista uruguaio Carlos Páez Vilaró, a construção branca de formas orgânicas abriga museu, galeria e hotel. O local é conhecido pela vista ampla do Rio da Prata e pela cerimônia de despedida do sol, acompanhada por gravações do próprio artista. Bairros como La Barra e José Ignacio, mais ao norte, ganharam visibilidade por reunir praias, casas de veraneio e restaurantes voltados à gastronomia contemporânea.

Praia Mansa : ideal para famílias e banhos tranquilos.

: ideal para famílias e banhos tranquilos. Praia Brava : procurada por surfistas e praticantes de esportes de mar.

: procurada por surfistas e praticantes de esportes de mar. Porto de Punta del Este : ponto de saída para passeios de barco, com vista para leões-marinhos.

: ponto de saída para passeios de barco, com vista para leões-marinhos. Avenida Gorlero : via comercial com lojas, cafés e galerias.

: via comercial com lojas, cafés e galerias. Cassinos: opções de entretenimento noturno em hotéis tradicionais e resorts.

Praia Mansa para banhos tranquilos, Praia Brava para surf e esportes aquáticos: Punta del Este oferece opções para todos os gostos – depositphotos.com / xura



Como organizar uma viagem para Punta del Este?

O planejamento de uma estadia em Punta del Este envolve a escolha do período, da hospedagem e do tipo de experiência desejada. No auge do verão, a ocupação hoteleira é elevada e os preços tendem a subir, o que incentiva algumas pessoas a priorizar a meia-estação, quando o clima ainda é agradável e a cidade permanece ativa. Ao longo dos últimos anos, a infraestrutura viária foi aprimorada, facilitando o acesso por rodovias a partir de Montevidéu e de cidades fronteiriças com o Brasil.

Para montar um roteiro básico em Punta del Este, muitos viajantes seguem uma combinação de praias, passeios culturais e gastronomia. Um esquema simples pode incluir:

Caminhada pela península, passando pelo Farol de Punta del Este e pela Praça dos Artesãos. Visita à Praia Brava para conhecer La Mano e observar o movimento de surfistas. Tarde na Praia Mansa, com pausa para apreciar o pôr do sol na orla. Bate-volta até Casa Pueblo, em Punta Ballena, para visitar o museu e ver o espetáculo do entardecer. Exploração de bairros como La Barra, com suas pontes onduladas e restaurantes à beira-mar.

Além dos passeios tradicionais, Punta del Este aparece em agendas esportivas e culturais com eventos de vela, campeonatos de surf, feiras gastronômicas e festivais de cinema. Essa programação diversificada contribui para que o balneário permaneça ativo além dos meses mais quentes, reforçando sua posição como principal destino turístico do Uruguai em 2026 e mantendo a cidade em constante renovação diante de novos perfis de visitantes.