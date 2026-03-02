Viajar para o exterior nunca foi tão fácil e rápido para os mineiros

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Imagine acordar em Belo Horizonte, tomar um café da manhã mineiro tranquilo e, pouco mais de três horas depois, estar caminhando pela Rambla de Montevidéu, com o Rio da Prata brilhando ao fundo, provando um vinho Tannat premiado ou saboreando um autêntico churrasco uruguaio. Não é sonho. É a nova realidade que começa no dia 4 de março com o voo direto operado pela Azul Linhas Aéreas entre o BH Airport e o Aeroporto Internacional de Carrasco, em Montevidéu.

A Azul inicia nesta quarta-feira (4/3) a viagem inaugural entre o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins e a capital Montevidéu. A bordo do avião Embraer E195 E2 – moderno, silencioso, com capacidade para 136 passageiros e excelente conforto – vai ligar dois povos que se reconhecem. Para o mineiro, significa ter o exterior ao alcance de um voo que dura menos que uma viagem de carro de BH a Vitória. Para o uruguaio, significa ter Minas Gerais – com sua cultura, gastronomia e economia pujante – a poucas horas de distância.

Pela primeira vez, Minas Gerais ganha uma rota direta para o Uruguai. São apenas duas frequências semanais – quartas e domingos –, mas com um diferencial que a duração total do voo é de apenas 3h25min. Decola às 10h de Confins, pousa às 13h25 em Montevidéu. Na volta, sai às 15h15 e chega às 18h40 em BH. Tempo de voo mais curto que muitas viagens domésticas para o Nordeste ou Norte do Brasil. Essa brevidade não é apenas um número. É a grande vantagem competitiva da nova rota.

Menos tempo no ar, mais tempo para viver o destino

A viagem para Montevidéu será em um avião Embraer E195 E2 – moderno, silencioso, com capacidade para 136 passageiros Azul/Divulgação

Em um voo de pouco mais de três horas não existe jet lag significativo. Você sai de casa pela manhã e ainda aproveita o restante do dia na capital uruguaia. Para quem viaja a negócios, significa chegar, fazer reunião à tarde e, se quiser, voltar no mesmo dia ou no dia seguinte. Para famílias, casais ou viajantes solo, abre a possibilidade de viagens de fim de semana prolongado – algo impensável em rotas mais longas para a Europa ou Estados Unidos.

Não há necessidade de pernoite em escala em São Paulo, Rio ou Buenos Aires. Não há risco de extravio de bagagem em conexão. Não há horas perdidas em aeroportos. O passageiro ganha tempo, conforto e dinheiro. E, sobretudo, ganha vontade de viajar mais vezes. Quem nunca adiou uma viagem internacional porque “era muito longe, muito cansativo, muito caro”? Essa barreira acaba agora para quem sai de Minas.

Dois povos parecidos, agora mais próximos

No Uruguai, deguste de um bom churrasco na brasa, sem pressa e com um bom vinho Emerson Vieira/Unsplash

O cônsul do Uruguai em Belo Horizonte, Luís Darío Ávila Mendina, resumiu perfeitamente o sentimento: “Mineiros e uruguaios são receptivos, acolhedores e hospitaleiros. Temos muito mais em comum do que a distância fazia parecer”. A nova rota transforma essa afinidade em proximidade física real.

O diretor Nacional de Turismo do Uruguai, Cristian Pos, foi além: “Esta conexão será estratégica para que mais turistas brasileiros vivenciem nossa gastronomia, nossos vinhos e a hospitalidade uruguaia”. E a gastronomia uruguaia é, de fato, um capítulo à parte: o churrasco feito no fogo de lenha, as empanadas, o doce de leite, o mate e, claro, os vinhos Tannat – considerados entre os melhores do mundo em sua categoria.

Montevidéu oferece ainda uma mistura única de cidade moderna com alma histórica. A Ciudad Vieja, com sua arquitetura colonial, cafés charmosos e museus; a Rambla de mais de 20 km à beira do rio, perfeita para caminhadas, ciclismo ou simplesmente contemplar o pôr do sol; uma agenda cultural intensa com teatros, festivais e eventos internacionais. Tudo isso a menos de 30 minutos do aeroporto de Carrasco, um dos mais modernos e agradáveis da América do Sul.

Impacto econômico que vai muito além do turismo de lazer

A secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Mila Corrêa da Costa, destacou o aspecto estratégico: “A estreia da rota para Montevidéu demonstra o potencial econômico que temos para expandir a rede de negócios e internacionalizar Minas no mundo”. O Uruguai é um polo importante de negócios na América do Sul, com forte presença de empresas de tecnologia, logística e agronegócio – setores que dialogam diretamente com a economia mineira.

O diretor de Operações do BH Airport, Rodrigo Côrtes, completou: “Essa nova rota amplia as conexões de Minas Gerais com a América do Sul, aproxima mercados, incentiva o turismo e fortalece o ambiente de negócios”. O BH Airport já é hub para Lisboa, Orlando, Cidade do Panamá, Santiago e Buenos Aires. Com Montevidéu, o terminal consolida-se como a principal porta de entrada internacional de Minas e do interior do Brasil.

Números que comprovam o sucesso antecipado

A Azul Viagens, operadora de turismo da companhia, já registra crescimento explosivo na procura pelo destino. De 2024 para 2025, o Uruguai apresentou alta de 66% em faturamento e 82% em número de passageiros na operadora. Apenas o BH Airport foi responsável por 24% dessa receita. “O destino é muito procurado tanto para lazer quanto para negócios”, explica o gerente geral Comercial da Azul, Ricardo Bezerra.

A operadora tem parceria com mais de 40 hotéis no Uruguai e oferece pacotes completos que incluem city tour, jantar com show, visitas a vinícolas e até roteiros combinados com Punta del Este e Colônia del Sacramento. Ou seja: o passageiro pode comprar o pacote completo – passagem + hotel + passeios – com a mesma facilidade de uma viagem para o Nordeste.

Uma estratégia de longo prazo para transformar Minas em hub internacional

Teatro Solís, localizado na Ciudad Vieja em Montevidéu, é o principal centro cultural do Uruguai TripAdvisor

A diretora de Marketing e Promoção Turística da Belotur, Marina Simião, já sonha alto: “A conexão com o Uruguai faz toda diferença para o turismo da nossa capital. E já antecipo o convite para que a seleção feminina uruguaia se planeje para escolher Belo Horizonte como cidade sede da Copa do Mundo Fifa 2027”.

O BH Airport, administrado desde 2014 pela Motiva, Zurich Airport e Infraero, vem investindo consistentemente para se tornar o grande hub do interior do Brasil. São cerca de 70 destinos atendidos, infraestrutura de primeiro mundo e uma localização estratégica que permite chegar ao Centro de Belo Horizonte em menos de 40 minutos.

O que visitar no país vizinho

Montevidéu, Punta del Este e Colônia del Sacramento são três dos destinos mais icônicos do Uruguai, cada um com uma personalidade única que atrai viajantes em busca de história, praias, gastronomia e tranquilidade. Com o voo direto de Belo Horizonte facilitando o acesso em apenas pouco mais de 3 horas, esses lugares se tornam perfeitos para uma viagem curta e memorável.

Esses três destinos se complementam lindamente: Montevidéu traz a energia urbana e cultural, Punta del Este o glamour praiano, e Colônia a serenidade histórica. Juntos, mostram o melhor do Uruguai — hospitalidade, boa mesa, vinhos excepcionais e paisagens que ficam na memória.

Com o novo voo direto de Belo Horizonte facilitando a chegada rápida a Montevidéu, é fácil incluir uma ou mais vinícolas no roteiro. A maioria fica em regiões próximas: Canelones (30-60 min da capital), Carmelo/Colônia (cerca de 2-3h) e Maldonado/Garzón (próximo a Punta del Este, 1h30-2h). Muitas oferecem tours guiados, degustações, almoços harmonizados e experiências imersivas — reserve com antecedência via site ou WhatsApp, especialmente em alta temporada. Confira um panorama do que cada um oferece, com seus principais atrativos.









Montevidéu: A capital acolhedora e cosmopolita

Visite a rambla de Montevidéu, um calçadão de mais de 20 km à beira do rio, ideal para caminhadas, corridas, ciclismo Alex Teixeira/Unsplash

Montevidéu é a maior cidade do Uruguai e uma capital surpreendentemente tranquila e humana, com uma mistura perfeita de história colonial, vida cultural vibrante e um litoral urbano que convida ao relaxamento. Localizada às margens do Rio da Prata, ela combina arquitetura europeia, bairros modernos e uma atmosfera de "cidade grande sem pressa". É conhecida pela hospitalidade uruguaia, pela gastronomia (especialmente as parrillas e o chivito) e por ser um polo de vinhos Tannat premiados. Montevidéu agrada quem gosta de cidades culturais com toque praiano, sem o agito excessivo de metrópoles maiores.







Principais atrativos:

Rambla de Montevidéu: Um calçadão de mais de 20 km à beira do rio, ideal para caminhadas, corridas, ciclismo ou simplesmente contemplar o pôr do sol. É um dos passeios mais democráticos e gratuitos da América do Sul, com praias urbanas como Pocitos, Ramírez e Buceo.

Ciudad Vieja (Cidade Velha): O coração histórico, com ruas de paralelepípedos, edifícios coloniais, cafés charmosos e museus. Destaques incluem a Plaza Independencia (com o mausoléu de Artigas, gratuito), o Palácio Salvo (ícone art déco com mirante panorâmico), o Teatro Solís (um dos mais bonitos da América Latina) e a Puerta de la Ciudadela.

Mercado del Puerto: O ponto gastronômico imperdível, onde as parrillas fumegantes oferecem churrasco uruguaio autêntico (assado de tira, chorizo, morcilla). É animado e turístico, mas imperdível para provar a essência da culinária local.

Mercado Agrícola de Montevidéu (MAM): Um mercado moderno e vibrante com produtos locais, empanadas, doce de leite e artesanato — ótimo para sentir o dia a dia uruguaio.

Outros destaques: Parque Rodó (áreas verdes e lagos), Estádio Centenário (berço da Copa do Mundo de 1930), museus como o do Carnaval (para entender o candombe e o folclore) e vinícolas próximas nos arredores de Canelones, como Bouza ou Família Deicas, para degustações de Tannat.







Punta del Este: A "Pérola do Uruguai" e balneário de luxo

Farol de José Ignacio está localizado a cerca de 30km de Punta del Este Pedro Slinger/ Unsplash

Punta del Este é o destino de praia mais famoso do Uruguai, apelidado de Mônaco da América do Sul por suas praias lindas, vida noturna animada, cassinos e hotéis de alto padrão. Situada no ponto onde o Rio da Prata encontra o Oceano Atlântico, oferece um contraste entre calmaria diurna e agito noturno (especialmente no verão). É perfeita para quem busca sol, mar, gastronomia sofisticada e um ar de exclusividade. Punta del Este é sinônimo de praia premium, relax e um toque de sofisticação — ideal para quem quer combinar o sol com gastronomia e entretenimento.

Principais atrativos:

Playa Mansa e Playa Brava: As praias gêmeas icônicas — Mansa (calma, ideal para famílias e pôr do sol espetacular) e Brava (ondas fortes, mais esportiva). Ambas têm areia fina, águas claras e calçadão para caminhadas.

La Mano (Los Dedos): A famosa escultura de dedos emergindo da areia na Playa Brava — um dos cartões-postais mais fotografados do Uruguai.

Porto de Punta del Este: Cheio de iates, leões-marinhos e barcos. Ótimo para passeios, fotos e ver o encontro do rio com o mar na Plaza de los Ingleses.

Avenida Gorlero: A rua principal do centro, com lojas de grife, restaurantes e bares — o "point" para compras e vida noturna.

Cassino Enjoy Punta del Este: Um dos maiores da América Latina, com shows, restaurantes e ambiente glamoroso.

Outros destaques: Casapueblo (em Punta Ballena, casa-museu do artista Carlos Páez Vilaró, com vistas incríveis), Fundación Pablo Atchugarry (esculturas ao ar livre), vinícolas próximas como Garzón ou Narbona, e praias mais tranquilas como Las Grutas ou El Emir.









Colônia del Sacramento: A joia colonial Patrimônio da UNESCO

Colônia del Sacramento é uma pequena cidade histórica encantadora, fundada em 1680 pelos portugueses e disputada por séculos entre Portugal e Espanha. Seu centro antigo é Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1995, com um casario colorido, ruas de paralelepípedos irregulares e uma atmosfera que parece parada no tempo — muitos a comparam a uma "Paraty uruguaia". Às margens do Rio da Prata, oferece vistas tranquilas e um ritmo lento perfeito para quem busca paz e história. Colônia del Sacramento encanta pela simplicidade romântica, história palpável e tranquilidade — perfeita para um dia de imersão no passado colonial.

Principais atrativos:

Barrio Histórico (Bairro Histórico): O grande destaque — um museu a céu aberto com construções coloniais portuguesas e espanholas, praças arborizadas e flores nas janelas.

Calle de los Suspiros: A rua mais fotogênica e emblemática, com casinhas coloridas e lendas românticas — imperdível para fotos.

Puerta de la Ciudadela (Portão da Cidadela): A entrada principal do bairro antigo, com muralhas e bastiões que remetem à era das disputas coloniais.

Farol de Colônia del Sacramento: Construído no século XIX, oferece vistas panorâmicas do rio e da cidade (subida com pequena taxa, mas o entorno é gratuito).

Plaza Mayor e Basílica del Santísimo Sacramento: Praça central charmosa, com cafés, restaurantes e a basílica histórica.

Outros destaques: Museus variados (como o Português, o do Azulejo ou o Municipal), carro antigo com jardim na rua (ponto clássico de fotos), orla do Rio da Prata para caminhadas e vinícolas próximas na região de Carmelo (como Narbona).

Vinícolas premiadas

Quer beber um bom vinho? Visite, a Bodega Garzón, eleita a "Melhor Vinícola do Mundo" em 2018 pela Wine Enthusiast Bodega Garzón/Divulgação

O Uruguai é um paraíso para amantes de vinho, especialmente graças à uva Tannat, que se tornou a variedade emblemática do país — trazida por imigrantes bascos no século 19 e adaptada perfeitamente ao terroir uruguaio, resultando em tintos intensos, estruturados e com taninos marcantes, ideais para harmonizar com churrasco de cordeiro ou assados.

Aqui vão algumas das melhores vinícolas para visitar, com foco em premiadas, acessíveis e icônicas (baseado em reconhecimentos recentes, como Decanter, World's Best Vineyards e premiações internacionais de 2025/2026):

Bodega Garzón (Maldonado, perto de Garzón/Punta del Este) Uma das mais renomadas do mundo — já eleita melhor vinícola do Novo Mundo e frequentemente no topo do World's Best Vineyards. Destaques para os Tannat Reserva e Single Vineyard (premiados com altas pontuações em 2025, como 93-94 pontos Decanter), além de excelentes Albariño. Arquitetura moderna, vinhedos orgânicos, restaurante de alto nível e vistas incríveis. Perfeita para quem está em Punta del Este.

Bodega Bouza (Canelones, 30-40 min de Montevidéu) Boutique familiar com Tannat premiados e estrutura de alto padrão. Oferece tours pelos vinhedos, adega subterrânea, degustações e um restaurante excelente (muitos combinam com almoço). É uma das mais recomendadas para enoturismo perto da capital — ideal para um bate-volta.

Bodega Vinos Finos H. Stagnari (Canelones/La Paz, 40 min de Montevidéu) Famosa pelo Tannat mais premiado do mundo em várias edições internacionais. Produção artesanal, tours guiados diários e restaurante no local. Ótima para quem quer provar Tannat de alta qualidade sem ir longe.

Bodega Familia Deicas / Juanicó (Canelones, 50 min de Montevidéu) A maior vinícola do Uruguai, com linha extensa de Tannat (incluindo rótulos como Perludio e Extreme Vineyards). Tours pela propriedade histórica, adega subterrânea e degustações. Combina tradição familiar com inovação — perfeita para uma experiência completa.

Bodega Pisano (Canelones, arredores de Montevidéu) Especialista em Tannat, com vinhos intensos e premiados. Tours focados na uva emblemática, degustações e ambiente acolhedor. Uma escolha clássica para fãs de tintos robustos.

Bodega Narbona (Carmelo, região de Colônia) Charmosa e histórica, com Tannat orgânico e ambiente relaxante (muitos comparam Carmelo a uma "Toscana uruguaia"). Inclui piqueniques nos vinhedos, degustações e hospedagem no Wine Lodge. Ideal se você for a Colônia del Sacramento.

Bodega Pizzorno (Canelones) Histórica (fundada em 1910), com Tannat de qualidade e tours que misturam tradição e tecnologia. Boa opção para quem busca vinícolas familiares e autênticas.

Bodega Santa Rosa (Canelones) Frequentemente listada entre as tops para visitas, com degustações premium e almoços harmonizados. Ótima para grupos ou casais.

Dicas práticas para aproveitar ao máximo:

A maioria cobra entre 1.500-3.000 pesos uruguaios (R$200-R$400) por pessoa (tour + degustação), mais caro se incluir almoço.

Leve protetor solar e chapéu — os vinhedos são abertos e ensolarados.

Combine com parrilla: muitos oferecem harmonização com carnes grelhadas.

Se for dirigir, as estradas são ótimas; senão, use Uber/táxi ou agende tours privados com agências em Montevidéu.

