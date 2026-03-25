Por que Tiradentes é feriado? Conheça a história do herói mineiro

O feriado de 21 de abril, celebrado em todo o Brasil, homenageia a morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, um dos primeiros movimentos pela independência do país, e foi executado nesta data, em 1792, por lutar contra o domínio de Portugal.

A data se tornou feriado nacional em 1890, logo após a Proclamação da República, consolidando Tiradentes como um mártir da liberdade e um herói nacional. A história por trás da homenagem, no entanto, é cheia de detalhes que vão além dos livros escolares e revelam a complexidade do Brasil colonial.

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Quem foi Tiradentes?

Nascido em Minas Gerais, Joaquim José da Silva Xavier recebeu o apelido de Tiradentes por exercer, entre suas várias profissões, a de dentista amador. Ele também era alferes, um posto militar de baixa patente, além de atuar como minerador e tropeiro, o que lhe permitia viajar e disseminar ideias.

Sua participação na Inconfidência Mineira o colocou em uma posição de destaque. Ele era um dos mais ativos e convictos defensores da independência, inspirado pelos ideais iluministas e pela independência dos Estados Unidos, que havia ocorrido poucos anos antes.

A Inconfidência Mineira

O movimento surgiu no final do século 18, em uma Minas Gerais rica em ouro, mas sufocada pelos altos impostos cobrados pela Coroa Portuguesa. A gota d'água foi a ameaça da "derrama", uma cobrança forçada de impostos atrasados que poderia levar muitos à falência.

Os inconfidentes planejaram proclamar uma república independente na região, com capital em Vila Rica (atual Ouro Preto). O plano, no entanto, nunca saiu do papel. O grupo foi delatado por Joaquim Silvério dos Reis, um de seus próprios membros, em troca do perdão de suas dívidas com a Coroa, e os líderes foram presos.

De traidor a herói nacional

Durante o processo judicial, Tiradentes assumiu toda a responsabilidade pela conspiração, protegendo seus companheiros. Dos envolvidos, ele foi o único cuja condenação à morte foi mantida. Inicialmente, dez inconfidentes foram condenados à forca, mas nove tiveram a pena comutada para degredo (exílio) pela Rainha D. Maria I.

Sua execução foi um espetáculo público no Rio de Janeiro, pensado para intimidar qualquer outra tentativa de rebelião. Ele foi enforcado e, em seguida, esquartejado. Partes de seu corpo foram espalhadas por vilas em Minas Gerais como um aviso.

A figura de Tiradentes só foi resgatada quase um século depois, com a Proclamação da República, em 1889. O novo regime precisava de heróis que representassem a luta contra a monarquia. A construção de sua imagem, muitas vezes associada a Jesus Cristo em pinturas, ajudou a solidificar seu lugar como símbolo da luta pela liberdade no Brasil.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.